Псковские власти разбираются с отсутствием сахара в магазинах

Власти Псковской области разбираются с отсутствием сахара в магазинах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В комментариях под одной из публикаций губернатора в Instagram жительница региона пожаловалась на дефицит сахара в магазинах города Пскова. «А что за сахарный бум у нас в Пскове? Нет сахара в магазинах вообще! Спросила у продавца, ответили, что сахар скупают паллетами, даже не распаковывая в зал. Нашла один пакет в маленьком частном магазинчике, стоил он 98 рублей», - рассказала псковичка.
«Разбираемся», - последовал ответ Михаила Ведерникова.
Добавим, что в последние дни в социальных сетях появляются жалобы местных жителей на дефицит и других товаров. В частности, в магазинах стали быстро раскупать соль, крупы.
Ранее сообщалось, что в связи с необоснованным ростом цен на ряд товаров в Псковской области будут принимать меры воздействия на спекулянтов.