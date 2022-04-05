Экономика

Финансирование льготных кредитов для промышленности в РФ увеличат до 120 млрд рублей

Правительство РФ приняло решение увеличить объем субсидирования льготных кредитов для системообразующих промышленных предприятий в три раза, до 120 миллиардов рублей, кредитование превысит 1 триллион рублей.

«На субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли первоначально было выделено 40 миллиардов рублей. Сегодня я впервые озвучиваю, что по согласованию с президентом мы приняли накануне решение увеличить эту сумму в три раза. То есть направим дополнительно еще 80 миллиардов рублей», - цитирует премьер-министра РФ Михаила Мишустина «Интерфакс».

Глава кабмина отметил, что в целом это уже 120 миллиардов, а такое решение позволит выдать льготных кредитов совокупно больше, чем на 1 триллион рублей.

Михаил Мишустин напомнил, что программы льготного кредитования помимо промышленности уже запущены для предприятий сельского хозяйства и ТЭК. «Для системообразующих агропредприятий уже предусмотрели 26 миллиардов (рублей - ред.). Завтра на заседании правительства рассмотрим меры и для поддержки топливно-энергетического комплекса», - сказал он.

Премьер-министр проинформировал, что готовятся программы льготного кредитования для строительства и других отраслей. Согласно ранее утвержденному решению правительства, системообразующие организации могут получить льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под 11% годовых (предприятия промышленности и торговли) или 10% годовых (предприятия АПК).

Потребность в объемах кредитования системообразующих предприятий оценивалась по базовым отраслям в 1,5 триллиона рублей, сообщал ранее кабмин со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Выступая сегодня, 7 апреля, в Госдуме, глава правительства также сообщил, что подписано постановление о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по кредитам, полученным в рамках программы ФОТ 3.0 (программа льготного кредитования малых и средних предприятий при условии сохранения занятости). «Предприятия смогут отложить на этот период оплату процентов и основного долга, что снизит нагрузку и позволит сохранить рабочие места», - добавил Михаил Мишустин.

По словам премьера, в рамках программ ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 было сохранено почти 6,5 миллиона рабочих мест, общая сумма кредитной поддержки по этим программам составила около 600 миллиардов рублей.