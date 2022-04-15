Экономика

В Пскове сотрудники предприятия «Элементум» опасаются увольнения

Работники предприятия «Элементум» в городе Пскове опасаются угрозы увольнения. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Завод производит холодильное оборудование коммерческого и промышленного назначения, на нем работают несколько сотен человек. В настоящее время увольняются порядка 30 сотрудников, рассказал собеседник ПЛН.

По имеющейся информации, на предприятии возникли финансовые проблемы, которые вызваны нарушением экономических взаимосвязей и логистических цепочек поставок и сбыта, что стало результатом введенных против России санкций. На сегодняшний день у предприятия сократилось количество заказов, и в ближайшем будущем стабилизации ситуации не ожидается.

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Руководство «Элементума» пока не комментирует ситуацию. По мнению собеседников ПЛН, работающих на предприятии, многие опасаются увольнения.