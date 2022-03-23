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Экономика

(Без)работная Псковщина

23.03.2022 15:29|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о состоянии рынка труда Псковской области в современных экономических условиях. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Фото из открытых источников

Уход иностранных брендов с российского рынка, санкции против РФ сказались на мировой экономике не только в части повышения цен на товары всех категорий. Закрытие производств и сокращение объемов работы на предприятиях привели к росту безработицы, о чем писали многие СМИ, отмечая, что власти намерены разработать пакет мер для поддержки рынка труда. В частности, одной из таких мер стали субсидии для предприятий за трудоустройство молодых специалистов в 2022 году. В постановлении отмечено, что молодыми считаются соискатели до 30 лет.

В социальных сетях уже успели окрестить эту меру поддержки трудовой дискриминацией и возмутиться, что распространяется она не на все категории соискателей. Однако для выпускников учебных заведений, которые не всегда могут составить конкуренцию опытным профессионалам на рынке труда, такие меры поддержки станут дополнительным гарантом трудоустройства. О перспективах рынка труда в Псковской области говорим сегодня в «Дневном дозоре».

Назвала ситуацию на рынке труда области стабильной заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Нина Бухмиллер. Она отметила, что уровень регистрируемой безработицы с начала года даже снизился на 0,2% и составляет 0,6 к рабочей силе. Количество безработных также снижается, сейчас оно составляет 1873 человека. Вакансий, которые они могут занять, - около 9,5 тысяч, рассказала Нина Бухмиллер. Правда, зарплаты по этим вакансиям невелики. Больше всего ( в среднем — 28 тысяч рублей) работодатели готовы платить операторам производственных установок, сборщикам и водителям автомобилей.

Фото из открытых источников

«В связи со сложившейся экономической ситуацией сейчас в режиме простоя находятся несколько крупных организаций. Это “Йура Корпорейшн Рус” - 935 человек, ООО «Элементум “Надежное оборудование”» - 237 человек и ООО “Макдоналдс” - 79 человек. На данный момент работодателями заявлено 9476 вакантных рабочих мест. Наиболее востребованными являются подсобный рабочий, оператор свиноводческих ферм, военнослужащий, врач, медсестра, водитель автомобиля, слесарь. В числе обратившихся за содействием в поиске работы преобладают экономисты, юристы, инженеры, повара, водители автомобиля. Доля вакансий по рабочим специальностям составляет 63,2%. Из них наиболее востребованы подсобный рабочий и оператор свиноводческих ферм. Средняя зарплата для рабочих по вакансиям составляет 25,8 тысячи рублей. При этом самые высокие зарплаты предлагают операторам производственных установок, сборщикам и водителям. В среднем - 28 тысяч рублей».

Мы решили выяснить у псковских предпринимателей, есть ли на их производствах потребность в новых кадрах, не планируются ли сокращения сотрудников. Директор предприятия «Псков-Полимер», вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин рассказал, что сейчас предприятие работает в обычном режиме. Но есть опасения, что планы на 2022 год придется переписывать и уменьшать объем выпускаемой продукции, так как по некоторым материалам намечается дефицит. Сокращений штата на данный момент нет, отметил Юрий Сорокин, набор узкопрофильных специалистов не прекращается.

«Во-первых, я вижу значительный рост цен на материалы, из которых мы делаем обувь. Второе - сегодня желание людей покупать что-либо смещается на продукты первой необходимости. Люди поддаются эмоциональному решению и приобретают лишнее количество продуктов, лекарства. Такие вещи, как покупка обуви уходят на второй план. Конечно, это сказывается на объеме продаж. Как с объемом продаж будет в ближайшее время, трудно предположить. Но мы пока работаем по плану. Что касается персонала - никаких сокращений на данный момент не происходит. Но, если будут происходить сокращения отгрузки товаров и, как следствие, сокращение объема поступающих денег за проданный товар, мы будем вынуждены что-то придумывать. Но, надеюсь, пронесет. Мы продолжаем вести набор персонала по таким редким специальностям, которые, можно сказать, умирающие. Это специалисты по обслуживанию сложной техники, электрики, электронщики. Этого у нас дефицит постоянный. Если такие люди к нам обращаются, мы, конечно, рассматриваем эти вопросы».

Не прекращает набор специалистов на производство и известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Кадровая проблема существует, отметил собеседник, связана она с демографией. Предприниматель уверен, что сейчас не будет проблем с нехваткой вакансий, так как необходимо будет производить больше товаров, которые раньше поставлялись в Россию из-за рубежа. Спрос на хороших работников высокий, безработица рынку не грозит, если не будет общего коллапса экономики, заключил Игорь Савицкий.

«Что касается каких-то сокращений, которые связаны с сегодняшней ситуацией, я такой проблемы не вижу. Почему? Ну, смотрите, мы, по большому счету, вольно-невольно отказываемся от импорта. Отказ от импорта означает необходимость больше производить своих товаров. Нужно больше товаров - нужно больше рабочих рук. Так что, я думаю, спрос специалистов, молодых людей и просто хороших работников будет достаточно высок. Безработица, как я вижу, нам не грозит, если не будет общего коллапса экономики. Что касается общего коллапса экономики, я по этому поводу тоже уже много раз высказывался. Мне кажется, что мы как-то из этой ситуации выйдем. Хотя ситуация необычная, и тут что-то планировать или предсказывать весьма и весьма тяжело».

Возможность трудоустроиться есть не только на действующих предприятиях, но и на новых производствах, которые готовятся к запуску. Начальник отдела по управлению персоналом ООО «Титан-Полимер» Наталья Лыкова рассказала, что в данный момент в компании открыты 70 различных вакансий, в том числе фирма готова принять на работу беженцев из ДНР и ЛНР и молодых специалистов.

Фото: завод «Титан-Полимер»

«На нашем предприятии в настоящее время имеется около 80 вакансий различного направления и набор мы не приостанавливаем. Нам требуются как рабочие, так и квалифицированные специалисты, инженерно-технический состав и такие специалисты, как экономисты, кладовщики, бухгалтеры. Мы готовы рассматривать кандидатуры из других регионов, в том числе жителей ЛНР и ДНР, для трудоустройства, если они будут соответствовать нашим квалификациям и нашим требованиям».

Согласно данным профильного комитета, количество вакансий в Псковской области значительно превышает спрос на работу и предприятия даже в нынешних экономических условиях говорят не столько о сокращении штата, сколько о поиске новых сотрудников. В то же время случаи приостановки производств компаниями в Псковской области есть. Увеличилось ли за последний месяц количество жалоб сотрудников фирм на нарушения трудового законодательства? По словам главного государственного инспектора труда региона Геннадия Иойлева, обращения поступают в обычном режиме.

«Таких критичных ситуаций нет. Да, обращения поступают, но в обычном режиме. Мы, естественно, дополнительно мониторим ситуации по юридическим лицам, которые приостанавливают свою деятельность или уходят в простой, либо осуществляют неполную рабочую занятость. Но всю эту ситуацию лучше нас видит комитет по труду и занятости. Мы работаем по факту, то есть, выдаем всем предостережения, объясняем порядок объявления простоя, разъясняем порядок сокращения. Да, мы этим занимаемся, но, что обращений граждан стало гораздо больше, я бы не сказал. Повода паниковать нет».

Контролирует соблюдение прав трудящихся и областной совет профсоюзов. Как отметил заместитель председателя организации Андрей Стегний, постоянно ведется мониторинг ситуации на рынке труда. Под особым контролем облсовпрофа находятся своевременная выплата заработной платы сотрудникам и возможные увольнения на предприятиях, где используют импортные комплектующие или задействован иностранный капитал. Сложности есть, но массовых сокращений работников на предприятиях нет, отметил Андрей Стегний.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Хочу отметить, что там, где имеются первичные профсоюзные организации отраслевых организаций профсоюзов Псковской области, имеют место некоторые сложности в плане коммуникации и логистики поставок иностранных комплектующих. Но хочу отметить, что, до нас пока не доходило информации о каких-либо массовых увольнениях, сокращениях или простое. Но еще раз хочу повторить, что ситуация меняется очень интенсивно. Фактически ежедневно мы мониторим ситуацию и, возможно, будут какие-то изменения, и уже не сегодня-завтра. На сегодняшний день вот такая ситуация. И, я думаю, в перспективе политика государства и администрации Псковской области будет направлена на то, чтобы сохранять производственный и человеческий потенциал и не допускать массовых сокращений и увольнений, особенно - необоснованных, связанных с нарушением закона. Тем самым удастся избежать социальных взрывов и потрясений. Для страны этого совершенно не нужно».

Опасения людей по поводу возможного роста безработицы - это эффект кратковременной паники, как в случае со скупкой сахара. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания, директор школы №13 города Великие Луки Елена Даньшова. Она подчеркнула, что в промышленной столице региона не происходит серьезных кадровых катаклизмов, предприятия работают, и на их сайтах размещено много вакансий, в том числе и рабочих специальностей. Кроме того, существуют программы переквалификации, благодаря которым люди могут получить новую востребованную специальность, напомнила Елена Даньшова.

«Я думаю, что серьезных катаклизмов произойти не должно. Тем более, что много требуется рабочих специальностей. Сейчас рынок труда в сфере сельхозпродукции тоже очень востребован. Я считаю, что, если человек хочет работать, он работу себе найдет. В ту же школу можно пойти работать, было бы желание переквалифицироваться. Раньше говорилось о том, что существует большая программа по переквалификации, переподготовке кадров. В рамках нацпроекта на это выделяются огромные средства. Поэтому, если тот же инженер захочет пойти преподавать физику, вполне возможно просто пойти работать в школу, где сейчас есть большая нехватка кадров».

В поиске работы больше всего поможет желание ее получить. Такой вывод напрашивается после общения с нашими сегодняшними спикерами. На данный момент в Псковской области не зафиксирован рост безработицы, вакансий на рынке труда много, специалистов ждут на предприятиях, в фирмах и госучреждениях. Соискателям важно помнить, что при необходимости они имеют возможность получить новую специальность, тем более, что в регионе действует ряд программ, которые позволяют сделать это бесплатно. Говорить о катастрофе на рынке труда и тысячах безработных, которые не могут найти заработок, – пока, преждевременно. Как будет развиваться ситуация – покажет время.

Дина Дабришюте

Теги: #безработица #Дневной дозор #рынок труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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