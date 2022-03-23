(Без)работная Псковщина

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о состоянии рынка труда Псковской области в современных экономических условиях. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фото из открытых источников
Уход иностранных брендов с российского рынка, санкции против РФ сказались на мировой экономике не только в части повышения цен на товары всех категорий. Закрытие производств и сокращение объемов работы на предприятиях привели к росту безработицы, о чем писали многие СМИ, отмечая, что власти намерены разработать пакет мер для поддержки рынка труда. В частности, одной из таких мер стали субсидии для предприятий за трудоустройство молодых специалистов в 2022 году. В постановлении отмечено, что молодыми считаются соискатели до 30 лет.
В социальных сетях уже успели окрестить эту меру поддержки трудовой дискриминацией и возмутиться, что распространяется она не на все категории соискателей. Однако для выпускников учебных заведений, которые не всегда могут составить конкуренцию опытным профессионалам на рынке труда, такие меры поддержки станут дополнительным гарантом трудоустройства. О перспективах рынка труда в Псковской области говорим сегодня в «Дневном дозоре».
Назвала ситуацию на рынке труда области стабильной заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Нина Бухмиллер. Она отметила, что уровень регистрируемой безработицы с начала года даже снизился на 0,2% и составляет 0,6 к рабочей силе. Количество безработных также снижается, сейчас оно составляет 1873 человека. Вакансий, которые они могут занять, - около 9,5 тысяч, рассказала Нина Бухмиллер. Правда, зарплаты по этим вакансиям невелики. Больше всего ( в среднем — 28 тысяч рублей) работодатели готовы платить операторам производственных установок, сборщикам и водителям автомобилей.
Фото из открытых источников
Мы решили выяснить у псковских предпринимателей, есть ли на их производствах потребность в новых кадрах, не планируются ли сокращения сотрудников. Директор предприятия «Псков-Полимер», вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин рассказал, что сейчас предприятие работает в обычном режиме. Но есть опасения, что планы на 2022 год придется переписывать и уменьшать объем выпускаемой продукции, так как по некоторым материалам намечается дефицит. Сокращений штата на данный момент нет, отметил Юрий Сорокин, набор узкопрофильных специалистов не прекращается.
Не прекращает набор специалистов на производство и известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Кадровая проблема существует, отметил собеседник, связана она с демографией. Предприниматель уверен, что сейчас не будет проблем с нехваткой вакансий, так как необходимо будет производить больше товаров, которые раньше поставлялись в Россию из-за рубежа. Спрос на хороших работников высокий, безработица рынку не грозит, если не будет общего коллапса экономики, заключил Игорь Савицкий.
Возможность трудоустроиться есть не только на действующих предприятиях, но и на новых производствах, которые готовятся к запуску. Начальник отдела по управлению персоналом ООО «Титан-Полимер» Наталья Лыкова рассказала, что в данный момент в компании открыты 70 различных вакансий, в том числе фирма готова принять на работу беженцев из ДНР и ЛНР и молодых специалистов.
Фото: завод «Титан-Полимер»
Согласно данным профильного комитета, количество вакансий в Псковской области значительно превышает спрос на работу и предприятия даже в нынешних экономических условиях говорят не столько о сокращении штата, сколько о поиске новых сотрудников. В то же время случаи приостановки производств компаниями в Псковской области есть. Увеличилось ли за последний месяц количество жалоб сотрудников фирм на нарушения трудового законодательства? По словам главного государственного инспектора труда региона Геннадия Иойлева, обращения поступают в обычном режиме.
Контролирует соблюдение прав трудящихся и областной совет профсоюзов. Как отметил заместитель председателя организации Андрей Стегний, постоянно ведется мониторинг ситуации на рынке труда. Под особым контролем облсовпрофа находятся своевременная выплата заработной платы сотрудникам и возможные увольнения на предприятиях, где используют импортные комплектующие или задействован иностранный капитал. Сложности есть, но массовых сокращений работников на предприятиях нет, отметил Андрей Стегний.
Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Опасения людей по поводу возможного роста безработицы - это эффект кратковременной паники, как в случае со скупкой сахара. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания, директор школы №13 города Великие Луки Елена Даньшова. Она подчеркнула, что в промышленной столице региона не происходит серьезных кадровых катаклизмов, предприятия работают, и на их сайтах размещено много вакансий, в том числе и рабочих специальностей. Кроме того, существуют программы переквалификации, благодаря которым люди могут получить новую востребованную специальность, напомнила Елена Даньшова.
В поиске работы больше всего поможет желание ее получить. Такой вывод напрашивается после общения с нашими сегодняшними спикерами. На данный момент в Псковской области не зафиксирован рост безработицы, вакансий на рынке труда много, специалистов ждут на предприятиях, в фирмах и госучреждениях. Соискателям важно помнить, что при необходимости они имеют возможность получить новую специальность, тем более, что в регионе действует ряд программ, которые позволяют сделать это бесплатно. Говорить о катастрофе на рынке труда и тысячах безработных, которые не могут найти заработок, – пока, преждевременно. Как будет развиваться ситуация – покажет время.
Дина Дабришюте