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Экономика

«Деловая среда» проведет антикризисный марафон для предпринимателей Северо-Западного региона

18.04.2022 17:47|ПсковКомментариев: 0

Серия из трех бесплатных вебинаров по адаптации бизнеса к новым реалиям пройдет с 18 по 20 апреля. Марафон организует компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера) в целях поддержки малого бизнеса в условиях неопределенности. Принять участие в мероприятии сможет любой желающей по предварительной регистрации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Цель марафона — дать предпринимателям и руководителям набор антикризисных инструментов, который поможет сохранить бизнес и команду, а также увидеть новые открывающиеся возможности в турбулентный период. За три дня участники интенсива получат знания, которые помогут им перестроить управление, продажи и маркетинг для развития своего дела в изменившихся условиях.

Занятия проведут опытные бизнес-тренеры и эксперты по профильным бизнес-дисциплинам:

  • Анна Бочарова, эксперт по организационному развитию и продажам, эксперт фонда «Сколково» и консультант региональных Торгово-промышленных палат по организации экспортных продаж.

  • Николай Смирнов, эксперт по интернет-маркетингу и привлечению клиентов, программный директор онлайн-университета Skillbox по направлению «Маркетинг».

  • Максим Манахов, экс-директор департамента продаж «Евросеть-Ритейл», Adam Advance Systems (Израиль) и Blades Tech Inc (Израиль).

Трехдневный интенсив даст знания и инструменты для решения трёх главных задач, стоящих перед предпринимателем в текущей ситуации:

  • Как сориентироваться в ситуации неопределённости и построить план действий?

  • Откуда и какими способами бизнесу теперь брать клиентов?

  • Как, кому и что продавать сегодня, чтобы обеспечить «деньги в кассе» завтра и не потерять клиентов?

Марафон «Адаптация бизнеса к новым реалиям» будет полезен не только предпринимателям, но и руководителям, которые ищут альтернативные каналы продвижения товаров и услуг, планируют запустить рекламу без сайта и заинтересованы в слаженной работе отдела продаж.

Старт программы – 18 апреля в 19:00 часов (МСК). Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о программе и спикерах можно на официальном сайте марафона.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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