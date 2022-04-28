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Экономика

Игра в антимонополию

28.04.2022 20:40|ПсковКомментариев: 0

Вернут ли покупателям деньги за товары, купленные по завышенной стоимости, в какую лотерею играет глава коммунистов и почему упадет цена на пиломатериалы — в региональном парламенте обсудили рост цен.

 

«Пятиминутки ненависти» в областном Собрании — короткие выступления депутатов на любую тему перед обсуждением вопросов повестки — на сессии 28 апреля стали своего рода разогревом перед выступлением Ольги Милонаец. Главную антимонопольщицу региона пригласили рассказать о борьбе с ценами. Но депутатам и самим было что сказать.

«Не нужно быть специалистом, чтобы видеть как дорожают продукты. Цены взлетели, когда доллар взлетел. Доллар упал, но цены остались на прежнем уровне. Почему? Нужно привлекать к ответственности за грабительскую спекуляцию», - с помощью старых терминов обрисовал текущий момент Андрей Маковский из «Новых людей».

Другой человек-фракция, яблочник Артур Гайдук попросил коллег-одномандатников, избранных от конкретного района, переговорить с местными райпо, чтобы не наживались на автолавках. Сам Гайдук пришел в Собрание по списку, то есть на себя такую задачу возлагать не стал.

Единоросс Андрей Козлов, в недавнем прошлом возглавлявший агрохолдинг, заявил, что сельхозпроизводители максимально сдерживают отпускные цены за счет внутренних резервов. По его мнению, цены будут приемлемыми, если торговые сети вместо высоких наценок будут получать прибыль от объема продаж, а антимонопольщики это хорошенько проконтролируют. Его слова стали переходом к «парламентскому часу» (растянувшемуся на все полтора) с участием Ольги Милонаец.

Руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы, подходя к трибуне, решительным жестом сняла маску. Она сообщила, что трансляцию из зала Собрания смотрят в центральном аппарате ФАС. Это можно было истолковать, как предупреждение: деятельность последних двух месяцев одобрена, каждое вскоре сказанное слово — выверено. Под этой решительностью скрывалась немалая доля волнения. Почему бы еще во время общения с депутатами она назвала Алексея Анатольевича Севастьянова — Александром Алексеевичем.

Но сначала по процедуре следовал монолог с объяснением, какие цены подлежат регулированию и какова в этом роль антимонопольной службы с перечислением законодательных норм и точным подсчетом числа статей, имеющих отношение к работе службы. Для покупателя с глазами, вылезающими на лоб в последние два месяца при каждом походе в магазин, самая важная цифра — 800 млн рублей. Это порог годового оборота, ниже которого антимонопольщики не опускаются.

«В сторону индивидуальных предпринимателей даже смотреть нельзя, а, если посмотрим, нас тут же одернут органы прокуратуры. Мы должны пройти мимо ларечника, поклониться, что он сам себя обеспечивает и свою семью, - так описала Ольга Милонаец свою деятельность. - Не могу постучать в дверь к "малышам", веду разговор только с крупными игроками».

За злоупотребление доминирующим положением можно получить страшный штраф в 1-15% от годового оборота всей сети. Под риском такого штрафа оказалась «Леруа Мерлен» из-за магазина в Пскове. Ценники тот поднял, а когда курс валют поехал вниз, ничего менять не стал. Данные антимонопольщики еще собирают, изучать их будет центральный аппарат. Уже изучают переписанные по всей стране, включая Псков, ценники в магазине бытовой техники и электроники DNS.

Там же в Москве проводят расследование по повышению цен в продуктовых сетях. В том числе, на основе данных из Псковской области, где таких сетей представлено 9. Местные 10 сетей местное УФАС будет стимулировать на месте. С начала марта все 11 сотрудников управления работают без выходных, накануне центральный аппарат признал эту работу наиболее результативной на Северо-Западе.

«Забрали и продолжаем забирать первичные документы, смотрим, как происходят закупки. Мы изучим каждую поднятую копейку, - пообещала Ольга Милонаец. - По всем этим компаниям есть жалобы от населения. Но это не значит, что есть нарушения».

То есть может так оказаться, что цены поднялись вполне резонно, а долгая работа контролеров только это подтвердит.

Например, по сахару получается так, что распределительных складов в области нет, в подсобках товарные запасы никто не прятал. Причина повышения — где-то за пределами компетенции УФАС. За наценку на бумагу до 265% две компании получили предостережения. В поле зрения контролеров попала заправка, поднявшая цены на 92-й и 95-й.
 

Не только самые горячие темы затронула Ольга Милонаец. Когда речь зашла о контроле за подключением к энергосетям, показалось, что Ольга Милонаец собралась рассказать обо всей деятельности управления. А когда принялась объяснять, что такое недавно разрешенный параллельный импорт, председатель Собрания Александр Котов аккуратно поинтересовался, много ли еще информации предстоит выслушать депутатам.

И тогда Ольга Милонаец выложила на трибуну главный козырь:

«Президент сказал, прекратить ручное регулирование рынка, дать свободу частному бизнесу. Буквально недавно Владимир Владимирович поблагодарил правительство, что оно не приняло решение об ограничении наценок на ряд товаров».

Апеллирование к истине в последней инстанции она применит еще раз, когда Антон Минаков попросит прогнозов на ближайшие месяцы.

«Лучше меня, - сказала Ольга Милонаец, - на этот вопрос ответил президент Владимир Владимирович. Максимально турбулентный шторм прошли, логистические цепочки перестраиваются оперативно. Я склонна доверять нашему президенту, что дефицита в нашей стране и в нашем регионе не будет».

У парламентариев были свои прогнозы. Депутат и лесопромышленник Геннадий Григорьев предрек снижение цены на древесину:

«Границы закрыты для грузовиков из России. В ближайшее время цена на пиломатериалы упадет».

По остальным товарным группам перспективы не такие светлые.

«Хотела бы обратить особое внимание на подорожание лекарственных препаратов, по некоторым позициям цены составляют до 200%, - поделилась информацией по своему профилю депутат и главврач областной инфекционки Анастасия Повторейко. - Мы не говорим о жизненно важных препаратах, но есть позиции, имеющие не менее важное значение для сохранения здоровья граждан. Да, спрос. Но наверно, это не является поводом для повышения цен».
«У нас на территории области, - напомнил депутат Александр Братчиков, - идет добыча полезных ископаемых, это песок, щебень, гравийно-песчаная смесь — основной материал для выполнения государственных контрактов по строительству дорог, домов, в том числе, с квартирами для детей-сирот. Цены за последние несколько месяцев выросли на 50%».

На это Ольга Милонаец реагировала словами «заканчиваем аналитику, не так много рук у нас», «продолжаем работать», «хорошее предложение», «таких сигналов у нас нет», «направили материалы в центральный аппарат».

Неожиданно выяснилось, что глава псковских коммунистов играет в лотерею. Чем еще объяснить наглядное пособие в его руках.

«Вот у меня лотерейный билет "Русского лото", - сказал Петр Алексеенко, - его стоимость - 100 рублей. До введения санкций 100 рублей, после введения санкций 100 рублей. В Москве и на Дальнем Востоке. Цену установил производитель. В Госдуме уже давно пылится закон о госрегулировании цен, который позволил бы на основные товары установить цены производителя и давать возможность торговым организациям реализовывать себе не в убыток».

Лидер фракции «Единой России» Армен Мнацаканян поделился ощущением о вольготной жизни оптовиков, поставляющих товары в райпо, и переживаниями о ценах в автолавках. Ольга Милонаец сообщила, что ее ведомство готово к возбуждению дела против райпо. Два дня назад она встречалась с Николаем Теслей, председателем областного потребительского общества. Договорились, что райпо до 1 мая пересмотрят наценки на товары социальной группы. Если торговая политика останется без изменений, тогда уж деваться некуда — дело, грозящее тем самым оборотным штрафом.

Игорь Дитрих поинтересовался, что людям с того, если через полтора года (а столько может длиться разбирательство) какого-то продавца признают виновным. Вернет ли кто-то покупателям деньги, заплаченные за товар по завышенной стоимости?

«Чтобы казна поделилась штрафом, таких мер нет», - ответила Ольга Милонаец. И заметила, что покупатели могут сами составить коллективный иск.

«Сложилось впечатление, - поделился мнением Алексей Севастьянов, - что УФАС не имеет никаких инструментов экстренного реагирования на ситуацию. Люди тратят деньги сегодня, а на разбирательства уходят месяцы».

«Если зайдем в любую торговую сеть, деятельность УФАС практически не видна, - поддержал Андрей Маковский. - Много вопросов возникло, когда подлетел сахар. У нас сложилось впечатление, что все регионы были этим обеспокоены, а в Пскове УФАС отсиживалось».

Перед сессией депутаты запросили информацию в региональном комитете по экономическому развитию. В поступившем ответе сказано, что «Псковское УФАС по запросам администрации Псковской области и комитета вместо проведения процедур, установленных административным регламентом, сообщает об отсутствии в Псковской области организаций, доминирующих на рынке определенного товара, и о невозможности проведения контрольных мероприятий и принятия соответствующих мер. Такие ответы говорят о формальном отношении со стороны Псковского УФАС».

Такую оценку разделяют не все.

«Не все, возможно, сейчас в руках управления Федеральной антимонопольной службы. И мы пытаемся переложить проблему с больной головы на здоровую, - выразил свое мнение Петр Алексеенко. - Не видим информации по нашей области о том, что прокуратура активно работает в этом направлении. А у них возможностей больше и штат посолиднее».

«Я хотел бы поблагодарить УФАС за работу. Проделана колоссальная работа, - сказал Антон Минаков. - От вас многое зависит. Успехов вам в работе».

Председатель Собрания Александр Котов рассказал, что накануне стал участником встречи с президентом Владимиром Путиным на Совете законодателей.

«Сейчас время нестандартных решений, реагировать нужно молниеносно, - отметил он. - Сомневаюсь, что прокуратура в случае резкого роста цен не дала бы провести проверку. Важна скорость принятия решений. Мы живем в абсолютно необычном режиме. Действовать нужно неординарно и убирать все эти преграды. Такие действия произошли, только когда губернатор заявил, что ему придется работать с центральным аппаратом ФАС. Давайте эти нестыковки убирать, действовать сообща. Очень ждем результатов от тех решений, которые уже находятся в реализации. Думаю, такие примеры серьезно повлияют на тех, кто думает, как навариться в непростой ситуации. Мы, как и все граждане, хотим увидеть результаты работы, это должно отразиться на стоимость товаров и услуг на рынке».

Депутаты «приняли к сведению» доклад Ольги Милонаец. Процедурная формулировка означает, что коммуникативный акт между контролером и народными избранниками состоялся. Сверх нормы депутат Владимир Панченко предложил наградить Ольгу Милонаец грамотой «за качественную и своевременную работу». Никакой реакции от других депутатов на это предложение не последовало.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова и Марии Овсяник

Теги: #Цены #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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