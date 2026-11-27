Жители Псковской области могут подать декларацию для получения социальных налоговых вычетов за 2023 год до 31 декабря 2026 года. С 1 января 2027 года вернуть налог за этот период уже не получится, даже если у гражданина есть право на вычет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Социальный налоговый вычет позволяет вернуть часть средств, потраченных на обучение, лечение, занятия спортом, благотворительность и другие социальные нужды. Воспользоваться этим правом могут граждане, получающие доход, облагаемый НДФЛ.

Подать документы на получение вычета можно в течение трёх лет после года, в котором были произведены расходы.

Например, если в 2023 году пскович оплатил своё лечение или лечение супруга, детей или родителей, получить вычет он может только за этот период. Перенести его на другой год нельзя. Если гражданин в 2023 году не уплачивал НДФЛ, вернуть часть расходов не получится.

Для получения социального налогового вычета необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет.

Специалисты регионального УФНС рекомендуют подавать документы онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Подробная информация о порядке получения налоговых вычетов доступна на официальном сайте ФНС России.