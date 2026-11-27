Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Готов ли бизнес региона присоединиться к федеральному Корпоративному демографическому стандарту?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Завод «АВАР» стал первым предприятием в Псковской области, которое подключилось к демографическому стандарту и ввело масштабные выплаты при рождении детей. С 30 октября на заводе действует новая мера поддержки – корпоративный семейный капитал: 500 000 рублей – за рождение первого ребёнка; 750 000 рублей – за второго; 1 000 000 рублей – за третьего и каждого последующего.

Выплаты могут получать как женщины, так и мужчины-сотрудники, состоявшие в штате предприятия на момент старта программы. При этом часть капитала – 100 тысяч рублей – ещё до рождения ребёнка при предъявлении справки о беременности.

В целом Корпоративный демографический стандарт представляет собой свод рекомендаций для работодателей по поддержке сотрудников с семейными обязанностями. Стандарт предусматривает, что организации вправе самостоятельно определять перечень и объём мер поддержки с учётом своих возможностей. Однако предложенный стандарт вызывает ряд дискуссий, поскольку если с крупным бизнесом все понятно, деньги у таких предприятий должны быть. А как же быть малому и среднему бизнесу, который может и хотел бы поддержать инициативу, но не имеет такой финансовой возможности?

Такой бизнес живет в совершенно иной парадигме. У него нет ни финансовой избыточности, ни возможности распылять ресурсы. Однако корпоративный демографический стандарт позиционируется как гибкий конструктор, который может адаптировать любая организация вне зависимости от её размера или отрасли. Малые предприятия не обязаны внедрять весь пакет мер сразу. Они могут выбрать те инструменты, которые соответствуют их бюджету и возможностям (например, гибкий график работы, помощь в организации детского отдыха, материальная помощь при рождении ребенка или дополнительные дни к отпуску для многодетных сотрудников). Поэтому то, что кажется слабостью малого бизнеса — его гибкость, близость к сотруднику, отсутствие бюрократической дистанции — на самом деле является его главным конкурентным преимуществом в реализации демографической политики. Крупный завод может заплатить миллион за третьего ребенка, но он не может предложить сотруднику прийти в 10 утра вместо 8, потому что ребенок заболел, или разрешить работать из дома неделю, пока жена в роддоме. В малом бизнесе такие решения принимаются проще.

Готов ли бизнес Псковской области присоединиться к демографическому стандарту? Что думают на этот счет представители крупных организаций, малого и среднего бизнеса, сельхоз отрасли? Какие меры по поддержке демографии уже действуют в компаниях и на предприятиях? Об этом и не только – сегодня в программе «Дневной дозор».

Председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников рассказал о том, почему «АВАР» решил присоединиться к демографическому стандарту. По его словам, скоро первую выплату уже получат сотрудники завода.

«Все предприниматели, которые видят своё будущее в России, должны участвовать в государственных программах и решении важных государственных задач. Демография — одна из важнейших. От неё зависит, какой будет наша страна в будущем. Поэтому по поручению Дениса Валентиновича (Мантуров - первый заместитель председателя правительства РФ - прим. ред.) и в соответствии с теми задачами, которые ставит Михаил Юрьевич (Ведерников - губернатор Псковской области - прим.ред.), мы сделаем следующим образом: все сотрудники, которые были в штате нашего предприятия 30 октября, при рождении ребёнка после этого срока будут получать выплаты: 500 тысяч рублей за первого ребёнка, 750 тысяч рублей за второго и миллион рублей за третьего и каждого последующего. Насколько мне известно, первые обладатели уже получат свои миллионы в ноябре. Я думаю, что это та программа, которая поддержит молодые семьи. С 30 октября она уже будет работать: все дети, которые родятся после этой даты у мужчин и женщин — сотрудников предприятия, будут участниками программы. Мы будем финансировать её за счёт средств предприятия. Это дополнительная помощь в рамках ответственного бизнеса и корпоративного демографического стандарта».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев полагает, что крупный бизнес региона готов присоединиться к федеральному Корпоративному демографическому стандарту. Но, по его мнению, этот стандарт актуален не для всех.

«Я считаю, что в таком контексте инициатива нашего предприятия "АВАР" достойна уважения. У нас есть довольно крупные предприятия, которые могут позволить себе ввести такой стандарт. Я не думаю, что это сильно мешает. Другое дело, что не всегда это может стать эффективной мерой, но считаю, что такое новшество действительно может повлиять на ситуацию и стать хорошим примером для других предприятий. Опять же, мы говорим о крупных предприятиях, которые действительно имеют средства для того, чтобы инвестировать либо в развитие, либо в свой коллектив. Поэтому здесь, наверное, многое зависит от того, какие предприятия растут и имеют такую возможность».

Директор по персоналу Завода электротехнического оборудования Надежда Якушева рассказала о том, как поддерживают семьи с детьми на предприятии. Она пояснила, каким образом ЗЭТО соприкасается с демографическим стандартом.

Фото: ЗАО «ЗЭТО»

«Демографический стандарт принят для всех. Это уже не наше решение, а решение президента Российской Федерации. У нас подписано трёхстороннее соглашение между исполнительной и высшей властью, нами и профсоюзами, где прописано, что к положениям демографического стандарта мы тоже присоединяемся. Что есть на сегодняшний день по выплатам? У нас есть выплаты - 20 тысяч рублей за рождение ребёнка, предоставление дополнительных дней отдыха на рождение ребёнка члену семьи, дни отдыха на 1 сентября, когда дети идут в школу, приоритетность в графике отпусков мамочкам, которые имеют двух и более детей, у которых дети идут в школу. Есть приоритетность графиков и возможность смещения рабочего графика, когда мамы ведут детей в садик или школу. Если рабочий день начинается в 8:00, по личному заявлению мы смещаем график, например, на 8:30 или 8:40 — так, как удобно родителю. Многие женщины пишут заявление на сокращённый рабочий день. Мы предоставляем им такую возможность, чтобы они могли уделять больше времени детям. Семейные праздники — это мероприятия, которые проводятся у нас на предприятии, в том числе мастер-классы для детей, которые мы проводим всё лето».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк инициативу поддерживает и считает, что конкретно у него на предприятии возможность к ней присоединиться есть, однако он отмечает, что для коллектива завода введение выплат за рождение детей будет неактуально.

«У нашего предприятия такая возможность есть. Средний возраст коллектива — 44 года, текучки у нас практически нет, рождаемость у нас невысокая. У каждого предприятия своя демографическая программа, поэтому сложно говорить за весь бизнес. Деньги у кого-то действительно есть. Поддерживать рождение детей надо, но хотелось бы, чтобы это было неформально. ВЛКЗ может установить миллион, но реально никому его не заплатить из-за небольшой текучки. Поэтому кичиться такими цифрами и реально никому не платить — не знаю. Но саму идею я поддерживаю, мне она понравилась. Вчера читал об этом в новостях — ничего плохого в этой инициативе не вижу и полностью её поддерживаю».

А вот Генеральный директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова пояснила, что отрасль легкой промышленности пока не может присоединиться к данной инициативе. Она объяснила, какие задачи для фабрики первостепенны и почему выплачивать деньги за рождения детей прямо сейчас возможности нет.

«Лёгкая промышленность, к сожалению, не может себе этого позволить. Хотя у нас работает много женщин, мы не можем позволить себе такие выплаты, потому что сегодня рынок для лёгкой промышленности серьёзно сжался. Но мы делаем отдельную коллекцию для деловых женщин. Почему ещё мы не можем идти по этому пути? Потому что вынуждены строить у себя котельную, а это десятки миллионов рублей. Уже подключили газ. Сегодня благодаря этому у нас есть горячая вода и отопление. Для технических нужд нужен пар. Пока его ещё нет, но мы рассчитываем, что он появится. Это задача номер один, которая обеспечит работу всему коллективу. Не дать такие деньги 20 или 5 людям, а обеспечить работу всего коллектива».

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском округе Александр Конашенков считает, что для работников, занятых в сельском хозяйстве, важен ряд других факторов для повышения рождаемости. По его мнению, сельхоз бизнес на данном этапе не готов присоединиться к демографическому стандарту.

«Есть сельскохозяйственный бизнес, а есть обычный, более обеспеченный. Сельскохозяйственный бизнес в большинстве случаев не может позволить себе такие выплаты за рождение ребёнка. Чтобы дети рождались на селе, нужно чтобы у жителей была ясная голова и уверенность в завтрашнем дне. Должно быть нормальное собственное хозяйство, которое человек развивал бы и для развития которого нужны были бы наследники, дети. Это у нас утеряно. И будет ли это дальше продолжаться — неизвестно. На данном этапе — нет, потому что у небольших сельскохозяйственных хозяйств нет такой доходности. Может быть, крупный сельхозбизнес и может себе это позволить, но им тоже не до этого. Они привезут из-за рубежа работников, в которых особо вкладываться не надо. Понимаете, никто не заинтересован в том, чтобы на селе было много людей и чтобы людям жилось комфортно. Всё то, что делается, в большей части — видимость».

Председатель попечительского совета регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников солидарен с Еленой Косенковой и считает, что малый и средний бизнес не способны присоединиться к выплате денежных средств за рождение ребенка.

«Думаю, что на сегодняшний день малый бизнес сам еле-еле выживает. Платить ещё сотрудникам за рождение ребёнка — сомневаюсь, что такая возможность есть. Во многих случаях в малом бизнесе сам предприниматель работает больше всего, тратит своё время, силы, знания и всё остальное. Поэтому я сомневаюсь. Думаю, что малый бизнес на сегодняшний день на это не способен».

Мнения спикеров разделились. Корпоративный демографический стандарт, задуманный как универсальный инструмент, на практике сталкивается с совершенно разной реальностью отраслей и масштабов бизнеса. Крупные промышленные предприятия Псковской области демонстрируют готовность включиться в стандарт, но делают это по-разному. Сам по себе стандарт — идея здравая, но его реализация упирается в экономику конкретного предприятия и специфику отрасли. Где-то бизнес может и готов платить, а где-то уже нашли свои, нефинансовые способы поддержки семейных сотрудников.

Александра Мошина