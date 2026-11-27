В Сбер2B Аналитике проанализировали, как российский бизнес оценивает эффект от внедрения искусственного интеллекта и расходы на него и какие метрики применяют для оценки. 26,4% опрошенных представителей компаний оценили экономию от ИИ в сумму от одного до пяти миллионов рублей на горизонте последних 12 месяцев. Ещё 8% — в 5–10 миллионов рублей, а 6,9% — в 10–50 миллионов рублей. Результаты исследования представили на международной конференции AI Journey.
Сколько приносит ИИ
ИИ приносит компаниям не только экономию, но и дополнительную выручку. О росте выручки на сумму от 1 до 5 миллионов рублей сообщили 18,4% участников исследования, от 5 до 10 миллионов рублей — 11,5%, от 10 до 50 миллионов рублей — 9,2%.
Эти показатели отражают два разных направления экономического эффекта: сокращение затрат на выполнение существующих операций и получение дополнительных доходов, отметили в Сбере. При этом рост выручки не равнозначен увеличению прибыли, а сокращение трудозатрат не всегда приводит к прямой денежной экономии.
Сколько тратят на ИИ
По 24,1% участников исследования оценили расходы своих компаний на разработку, внедрение и использование ИИ за последний год в диапазонах от 500 тысяч до одного миллиона рублей и от одного до пяти миллионов рублей соответственно. 10,3% — от 5 до 10 миллионов рублей. 35,4% опрошенных ожидают окупаемости ИИ-проектов на горизонте от одного до двух лет, ещё 25% — от шести месяцев до года.
Как считают эффект
Наиболее распространённый способ расчёта экономического результата — сравнение расходов до и после внедрения технологии. Такой подход отметили 44,8% участников опроса. 42,5% сопоставляют результаты подразделений или процессов с ИИ и без него. Стоимость сэкономленных рабочих часов рассчитывают 35,6%, возврат инвестиций (ROI) или срок окупаемости — 13,8%.
Как проходило исследование
Исследование Сбер2В Аналитики проведено в ноябре 2026 года на основе опроса представителей российских компаний разных отраслей. Вопросы о результатах регулярного использования ИИ задавались 242 респондентам, которые сообщили о внедрении технологии в своих организациях. На вопрос о сокращении времени выполнения типовых задач ответили 219 участников исследования.
AI Journey — ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.