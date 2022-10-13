Экономика

Псковский губернатор рассказал о мерах поддержки бизнеса в период мобилизации

Очередная встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с предпринимательским сообществом с целью обсуждения текущей экономической ситуации проходит в Пскове сегодня, 13 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В таком формате мы встречаемся второй раз. Прошлая встреча была достаточно продуктивной. С 10 октября по стране действует запрет на перевозки для недружественных стран, но для пилотных регионов сделали исключение. Это хороший пример взаимодействия. Ежедневно статистику приносят, но пока не очень много перевозчиков пользуются этой опцией, наверное, проблема в том, что не до конца выстроились коммуникации между нами и соседями. При этом хочу попросить пользоваться поактивнее теми решениями, которые мы принимаем», – выступил Михаил Ведерников.

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Также глава региона рассказал о ряде решений по поддержке бизнеса в период частичной мобилизации. В ближайшее время решения будут опубликованы.

«Есть целый ряд решений по поддержке бизнеса, которые подготовлены на федеральном уровне, и скоро они будут опубликованы. Подготовлены поправки в действующее законодательство, которые сохранят право быть собственником бизнеса военнослужащему, ведётся разработка процедуры расторжения или изменения государственного и муниципального контрактов по случаю мобилизации подрядчика. Будет обеспечена возможность переноса сроков уплаты налоговых и иных платежей. Также внесут изменения, регулирующие поддержку грантов. Пакет мер внушительный, если надо чем-то добавить – говорите», – призвал губернатор.

Руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев представил доклад об оказываемых мерах поддержки бизнеса.

Участие в мероприятии приняли участие предприниматели и самозанятые граждане и представители органов государственной власти Псковской области.

В ходе встречи предприниматели задали актуальные для них вопросы и высказывали предложения по необходимой поддержке.