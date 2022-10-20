Юрий Сорокин: Партнерство с «Лидером года-2022» поможет «Псков-Полимеру» найти кадры 

Партнёрство с региональным кадровым конкурсом «Лидер года-2022» поможет ООО «Псков-Полимер» найти новых сотрудников. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор завода, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Юрий Сорокин, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, организаторы регионального кадрового конкурса «Лидер года-2022» сегодня, 20 октября, подписали соглашения о сотрудничестве с крупнейшими работодателями Псковской области - ООО «Псков-Полимер», псковским заводом «Титан-Полимер», ООО «Севзапинвест», «Альфа-банком», ООО «Келлогг Рус» (фабрикой «Любятово»).