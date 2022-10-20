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Юрий Сорокин: Партнерство с «Лидером года-2022» поможет «Псков-Полимеру» найти кадры 

20.10.2022 17:48|ПсковКомментариев: 2

Партнёрство с региональным кадровым конкурсом «Лидер года-2022» поможет ООО «Псков-Полимер» найти новых сотрудников. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор завода, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Юрий Сорокин, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Не секрет, что в Псковской области есть проблема с отсутствием кадров. Несмотря на то, что у нас много средств коммуникации, зачастую мы с соискателями не можем друг друга найти. Заключение договора о сотрудничестве будет успешной вехой, которая нас соединит, мы встретимся. Хорошо, когда у работодателя и у соискателя есть выбор. Я надеюсь, правительство понимает проблему, понимает, что нам, работодателям надо помогать, также как надо помогать и соискателям. Заключение подобных договоров, безусловно, идет на пользу как работодателям, так и соискателям», - отметил Юрий Сорокин. 

Напомним, организаторы регионального кадрового конкурса «Лидер года-2022» сегодня, 20 октября, подписали соглашения о сотрудничестве с крупнейшими работодателями Псковской области - ООО «Псков-Полимер», псковским заводом «Титан-Полимер», ООО «Севзапинвест», «Альфа-банком», ООО «Келлогг Рус» (фабрикой «Любятово»).

Теги: #лидер года #псков-полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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