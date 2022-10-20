Общество

Крупнейшие псковские работодатели стали партнёрами конкурса «Лидер года-2022»

Организаторы регионального кадрового конкурса «Лидер года-2022» сегодня, 20 октября, подписали соглашения о сотрудничестве с крупнейшими работодателями Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Конкурс "Лидер года" мы уже проводили в 2019 году, тогда мы подбирали кадры для правительства региона и подведомственных правительству учреждений. В этом году мы решили организовать подбор кадров для наших крупнейших работодателей», - рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Соглашения подписали с ООО «Псков-Полимер», псковским заводом «Титан-Полимер», ООО «Севзапинвест», «Альфа-банком», ООО «Келлогг Рус» (фабрикой «Любятово»).

«Мы специально подобрали топ наиболее интересных вакансий, чтобы пересмотреть взгляд, мнение о том, что в Псковской области негде работать, и что здесь низкая зарплата. Мы покажем, что у нас много вакансий с хорошими, достойными условиями труда», - отметила Алёна Трунова.

Кадровый конкурс «Лидер года-2022» проходит под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он нацелен на выявление лиц, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественную поддержку и карьерное продвижение, а также формирование кадрового управленческого резерва региона.

Регистрация участников на кадровый конкурс «Лидер года-2022» началась 3 октября. Внести свои данные для участия можно на электронной платформе. В ноябре пройдёт очный отборочный этап конкурса, финал состоится в декабре.