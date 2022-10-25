Экономика

Производство мясо и птицы сократилось в Псковской области

В январе-сентябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произвели 233 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 157 тысяч тонн молока, 58,6 млн штук яиц.

Инфографика: Псковстат

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 11,6%, производство яиц - на 8,2%, производство молока выросло на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Псковстата.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец сентября 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота - 60,4 тысяч голов, из него коров - 29,7 тысяч; свиней – 1206,2 тысяч; овец и коз – 28,7 тысяч голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 2,4%, из него коров – на 3,3%; свиней - на 19,6%; овец и коз - на 10,4%.