Экономика

Количество крестьянских хозяйств в Псковской области сократилось более чем в три раза

Количество крестьянских хозяйств в Псковской области сократилось более чем в три раза. Об этом сообщила начальник отдела Псковстата Ольга Нейжмак, подводя итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по сельскохозяйственным организациям, крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям сегодня, 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что в сравнении с 2016 годом число сельскохозяйственных организаций, крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также личных подсобных хозяйств в Псковской области уменьшилось, количество крестьянских хозяйств сократилось более чем в три раза. Площадь сельскохозяйственных угодий в данных организациях, по большей части, также уменьшилась, однако, площадь крестьянских (фермерских) хозяйств в Псковской области выросла с 18,9 тысячи гектаров до 20,3 тысячи гектаров.

Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях также изменилось. Так, поголовье свиней увеличилось более чем в два раза. Количество крупного рогатого скота и птиц уменьшилось, поголовье овец и коз несколько выросло. В крестьянских (фермерских) хозяйствах уменьшилось поголовье мелкого рогатого скота и птиц, а количество крупного рогатого скота и поголовье свиней не изменилось.

«Итоги микропереписи очень важны для составления различных программ, выявления приоритетных отраслей, на которые мы должны обратить внимание», - отметил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров.

Во время рассмотрения итогов обсудили сложности, с которыми столкнулся Псковстат во время проведения микропереписи. Так, основными затруднениями стал недостаток людей и транспортная доступность некоторых деревень.

«Перепись проходила в достаточно тяжелых условиях. На одно время пришлось сразу три мероприятия, в то же время проходила перепись населения, люди уже спланировали свою работу. И, конечно, транспортная доступность», – добавила заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк.