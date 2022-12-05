Экономика

Поправки в областной бюджет 2022 года Собрание рассмотрит на внеочередной сессии 9 декабря

На 9 декабря назначена внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. Повестка заседания включает всего пять вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания. Необходимость внеурочного созыва обусловлена срочностью внесения поправок в бюджет текущего года, пояснил председатель регионального парламента Александр Котов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Поправки в бюджет подготовлены, надлежащим образом прошли согласование в Министерстве финансов Российской Федерации. Законопроект готов к рассмотрению», - сообщил Александр Котов.

Оперативное принятие изменений позволит муниципалитетам без спешки отразить получение дополнительных средств в местных бюджетах и своевременно использовать их до конца декабря.

Также в повестку включён вопрос о ходе работ по догазификации Псковской области – депутатам предстоит принять постановление по итогам парламентского часа предыдущей сессии. «Много было высказано замечаний и предложений со стороны депутатов, мы решили эти рекомендации обобщить, принять соответствующий проект постановления и решить, в какие органы его направить, чтобы отрегулировать существующую ситуацию уже в этом году», - напомнил председатель областного Собрания депутатов.

Спикер обратил внимание, что в соответствии с решением правительства РФ работы по догазификации будут проводиться бессрочно, заявки будут приниматься и в последующие годы. «Нам очень важно, чтобы эта работа проводилась на должном уровне, и все заключённые договоры на бесплатное подведение газа к границам участков выполнялись точно в срок», - подчеркнул Александр Котов.

Также в повестку внеочередной сессии включены поправки в региональный закон «О наградах» и вопрос о поддержке федерального закона, защищающего интересы военных пенсионеров.