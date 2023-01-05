Экономика

Срок подачи уведомления о переходе налогоплательщика с 2023 года на выбранный им спецрежим истекает 9 января

Срок подачи уведомления о переходе налогоплательщика с 2023 года на выбранный им специальный налоговый режим, в частности на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), упрощенную систему налогообложения (УСН), автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН) истекает сегодня, 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые хотят перейти на указанные специальные налоговые режимы со следующего календарного года, в соответствии с российским налоговым законодательством обязаны уведомлять об этом налоговый орган не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Так как 31 декабря в 2022 году был выходным, то последним днем для направления уведомления является 9 января.

Подробная информация о режиме автоУСН размещена на сайте.