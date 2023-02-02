Псковская область заняла 57 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.
Так в Псковской области объем вкладов на душу населения на 1 декабря 2022 года составил 136,2 тысячи рублей. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам - 4,5. Прирост вкладов за 12 месяцев составляет 10,7%. Доля вкладов в валютах - 3,4%.
Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Объем вкладов населения в российских банках, согласно статистике Центробанка, на 1 декабря 2022 года составил 37,8 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем было годом ранее, отмечают эксперты.
По статистике, объем вкладов в пересчете на одного жителя России в среднем составляет 259,2 тысячи рублей. При этом эксперты подчеркивают, что в регионах ситуация крайне неоднородная – средний размер вкладов в разных субъектах Федерации отличается многократно.
Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу). Изменение за 12 месяцев рассчитано как результат на 1 декабря 2022 года к объему вкладов на 1 декабря 2021-го.
Москва со средним размером банковского вклада на одного человека в 1 миллион 38 тысяч рублей, как и ранее, лидирует в рейтинге с большим отрывом даже от Петербурга, занимающего вторую позицию, а от многих других он превышает десятки раз.
В последний год депозиты россиян показали небольшой рост (+3,9%), что заметно меньше, чем в предыдущие годы. Негативный вклад в динамику оказала ситуация со средствами физических лиц в Москве, которые сократились в абсолютных величинах.