Экономика

Псковская область заняла 57 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения

Псковская область заняла 57 место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Так в Псковской области объем вкладов на душу населения на 1 декабря 2022 года составил 136,2 тысячи рублей. Отношение среднедуше­вых вкладов к номинальным среднемесяч­ным доходам - 4,5. Прирост вкладов за 12 месяцев составляет 10,7%. Доля вкладов в валютах - 3,4%.

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

3 место - Ненецкий автономный округ;

9 место - Мурманская область;

13 место - Калининградская область;

19 место - Архангельская область;

22 место - Республика Коми;

28 место - Республика Карелия;

31 место - Вологодская область;

50 место - Новгородская область;

65 место - Ленинградская область.

Объем вкладов населения в российских банках, согласно статистике Центробанка, на 1 декабря 2022 года составил 37,8 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем было годом ранее, отмечают эксперты.

По статистике, объем вкладов в пересчете на одного жителя России в среднем составляет 259,2 тысячи рублей. При этом эксперты подчеркивают, что в регионах ситуация крайне неоднородная – средний размер вкладов в разных субъектах Федерации отличается многократно.

Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу). Изменение за 12 месяцев рассчитано как результат на 1 декабря 2022 года к объему вкладов на 1 декабря 2021-го.

Москва со средним размером банковского вклада на одного человека в 1 миллион 38 тысяч рублей, как и ранее, лидирует в рейтинге с большим отрывом даже от Петербурга, занимающего вторую позицию, а от многих других он превышает десятки раз.

В последний год депозиты россиян показали небольшой рост (+3,9%), что заметно меньше, чем в предыдущие годы. Негативный вклад в динамику оказала ситуация со средствами физических лиц в Москве, которые сократились в абсолютных величинах.