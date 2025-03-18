АвтоМир / Происшествия / ДТП

Появилось видео с места смертельного ДТП около пустошкинской деревни Алоль

Появилось видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 марта около деревни Алоль Пустошкинского района, его опубликовали в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, лобовое столкновение автомобилей Кia Sorento и Volkswagen произошло Пустошкинском районе недалеко от деревни Алоль на 446-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель 20 марта. Водитель автомобиля Кia Sorento выехал на встречную полосу движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Golf под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате ДТП водитель Volkswagen Golf скончался на месте. Водитель Кia Sorento скрылся с места происшествия, ведется розыск.