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Политика

Рейтингомер: вызов на дуэль, пойманный Андрей Малахов и сбежавшая Анфиса Чехова

24.03.2025 17:57|ПсковКомментариев: 0

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Петр Алексеенко

Вторую неделю подряд в рейтинге присутствует первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Но если в прошлый раз мы присудили ему высокую положительную оценку, отмечая повторное избрание руководителем обкома, то сегодня вынуждены влепить -5. Причина — в жесткой критике со стороны однопартийцев, в том числе члена ЦК КПРФ Владимира Никитина, и громком конфликте, разгоревшемся в рядах местных зюгановцев. В знак протеста против действий верхушки обкома руководители Псковского и Дедовичского районных отделений сложили с себя полномочия. Скандал вышел резонансный, однако Петр Алексеенко отказывается публично комментировать проблемную ситуацию. Его оппонент — покинувший пост персека псковского райкома партии Михаил Вяткин на волнах «ПЛН FM» бросил перчатку вызова — вызвал на словесную дуэль. Радиостанция готова стать площадкой для встречи «заклятых однопартийцев» в прямом эфире. Примет ли Алексеенко вызов и согласится ли встретиться в прямом эфире со своим визави, вопрос открытый. Мяч на его стороне.

-4 Наталья Иванова

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус четыре посылаем в Плюсский муниципальный округ его главе Наталье Ивановой. Прокуратура через суд обязала местную администрацию отремонтировать дорогу в Плюссе. История эта давняя: ранее «око государево» уже направляло чиновникам представление, которое было рассмотрено и удовлетворено — правда, улицу Партизанскую так и не отремонтировали. После этого прокуратура и выступила с иском о бездействии администрации муниципального округа. Суд согласился с указанными требованиями - на устранение нарушений на дороге администрации дано полгода.

-3 Наталья Серебренникова

Фото: сайт правительства Псковской области

Минус три ставим руководителю областного комитета по управлению государственным имуществом Наталье Серебренниковой. Как передают масс-медиа, антимонопольная служба выявила в работе КУГИ нарушения Земельного кодекса; в частности, комитет нарушил условия по подписанию контракта с фирмами, заключая договор до официального опубликования данных об аукционе.

-2 Ирина Федорова

«Опять двойка» в дневнике директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой. Причина — в полной оторванности псковских пропагандистов от актуальной повестки. Всё там у них котики-закаты-рыбалка, при этом даже громкие и резонансные события общественно-политической жизни в госСМИ не замечают. Свежий пример - игнорирование скандальных событий в обкоме КПРФ, а это вообще-то всё еще «партия №2». Интересно, возьмется ли за ситуацию в госмедиахолдинге новый начальник по СМИ? Прежние руководители так ничего с этой проблемой сделать не смогли.

-1 Игорь Романов

Минус один получает секретарь псковского регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов. Он побывал в Москве на съезде партии, отметившей свое пятилетие. Судя по публикациям в СМИ, самым ярким моментом форума стало вступление в ряды членов партии теледивы Анфисы Чеховой. Учитывая, что раньше Романов радовал нас селфи с оказавшимися поблизости селебрити, можно было ожидать и фоточку с некогда популярной телеведущей программы «Секс с Анфисой Чеховой». Но нет — то ли Романов сплоховал, то ли звезда быстро убежала, только экс-кандидат в губернаторы с ней не сфотографировался и в гости в Псков не позвал. Похоже, теряет наш «вечный кандидат» квалификацию, ой теряет.

0 Елена Зайцева

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Нейтральную оценку 0 ставим Елене Зайцевой. Председатель судебной коллегии по гражданским делам, судья областного суда избрана председателем Совета судей нашего региона. Произошло это на первом заседании нового состава коллегиального органа.

+1 Александр Кузьмин

Плюс один заработал псковский спортсмен и комментатор Александр Кузьмин. Популяризатор здорового образа жизни побывал в Заполярье, на родине популярного телеведущего Андрея Малахова. Они вместе комментировали лыжные гонки. Кузьмин не был бы Кузьминым, если б не записал с телезвездой совместное видео, в котором они оба передают привет спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву и сообщают о возможной совместной работе на псковском марафоне, который пройдет уже в апреле.

+2 Михаил Вяткин

Плюс два ставим коммунисту, теперь уже бывшему первому секретарю Псковского райкома КПРФ Михаилу Вяткину. Тем самым отмечаем его активность и прямо-таки бесстрашие, проявленные в борьбе с руководством обкома. Как бы кто ни относился к участникам этого конфликта в рядах однопартийцев, надо признать: товарищ Вяткин упорно гнет свою линию, призывает первого секретаря обкома встретиться в эфире и не боится даже перспективы исключения из КПРФ.

+3 Антон Дымов

Строчкой выше, на +3, расположился директор компании «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. Прежде всего отмечаем ставшие более высокими темпы социальной догазификации в регионе, а также открытость руководителя и ведение газовиками разъяснительной работы с населением. Кроме того, на неделе стали известны детали предстоящего устройства Вечного огня в Псковском районе. Его планируют открыть на мемориале в Ершово ко Дню Победы в рамках всероссийской акции «Газпрома». В конце марта сюда прибудет всё необходимое оборудование, и газовики смогут приступить к завершающему этапу работы. Также на мемориале будет проведено благоустройство территории.

+4 Артур Гайдук

Плюс четыре заслужил председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. Конституционный суд РФ подтвердил у него наличие полномочий на подписание документов для регистрации выдвинутого списка кандидатов на муниципальных выборах аж 2023 года. Таким образом завершился почти двухгодичный спор, по итогам которого псковским яблочникам удалось доказать свою правоту. То есть не имели права снимать оппозицию. Впрочем, как следует из итогового решения суда, оно не затрагивает результатов тех выборов и не служит основанием для их пересмотра.

+5 Светлана Мельникова

Максимально высокую оценку +5 получает директор Псковского государственного музея-заповедника Светлана Мельникова. У возглавляемого ей коллектива и многочисленных партнеров учреждения культуры есть повод для гордости. По итогам исследования «Музеи в публичном информационном пространстве 2024», которое провело международное информационное агентство «Россия сегодня», наш музей стал абсолютным лидером и обошел крупнейшие столичные федеральные музеи.

Это был еженедельный обзор активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю! 

Теги: #политика #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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