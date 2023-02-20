Экономика

Неожиданные штрафы: как псковским предпринимателям защитить себя

Использование чужого товарного знака может обернуться миллионными штрафами, даже если «пиратство» было непреднамеренным. Ряд псковских компаний уже задолжали немалые суммы крупным федеральным фирмам, случайно присвоив их бренды.

Как этого избежать и защитить свою интеллектуальную собственность? Почему нужно регистрировать товарный знак еще до старта продаж? Кто занимается брендированием, оформлением патентов и юридическим консультированием предпринимателей в Пскове? Ответы на эти вопросы нашла Псковская Лента Новостей.

Миллионные штрафы

Мебельная компания из Пскова, которая работает на рынке свыше 20 лет, неожиданно оказалась должна крупному федеральному производителю круглую сумму с шестью нулями. Всему виной стал товарный знак, правообладателем использования которого является другая фирма. Псковская компания разместила его на своей продукции, чем нарушила законодательство об охране интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьёй 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Поэтому компания совершенно справедливо получила претензию на использование в продаже чужого бренда.

Сумма иска составляла 2 млн рублей. Псковской компании, считай, повезло: суд вынес решение о назначении штрафа в размере 1 млн рублей. Помимо этого, на ответчика возложили оплату госпошлин на общую сумму в несколько сотен тысяч рублей.

Другому псковскому производителю ещё придётся побороться за снижение суммы штрафа. Ему выставила претензию за нарушение исключительных прав на товарные знаки московская компания, которая зарегистрировала свой бренд ещё в 1995 году. Речь также идёт о семизначной сумме штрафа.

Есть в Пскове и другие компании, которые получили аналогичные претензии от производителей из других городов. Причём речь не только о крупном бизнесе, но и о небольших фирмах, индивидуальных предпринимателях. Многие из них никогда не задумывались, либо вовсе не слышали о понятии «интеллектуальная собственность».

Это говорит о некомпетентности бизнеса в данном вопросе. При этом важно понимать, что продукция, которая не зарегистрирована в Роспатенте, априори считается уязвимой. Допустим, вы решили открыть магазин, но не оформили бренд должным образом. И компания, которая давно зарегистрировала такой товарный знак в другом городе, узнала о неправомерном использовании своего бренда. В таком случае правообладатель вправе направить претензию.

Затем последуют долгие разбирательства в судах, которые, скорее всего, закончатся вынесением штрафа вашей компании, нарушившей закон в сфере интеллектуальной собственности. Возможно, он будет не миллионный, а в районе 50-100 тысяч рублей. Но ведь даже эта сумма весьма значительна для начинающего предпринимателя, который едва встал на ноги.

Не попасть под санкции

Как избежать подобных случаев? Всё просто: предпринимателю следует защитить свою продукцию товарным знаком. Стать более компетентными в сфере интеллектуальной собственности и оформить все нужные документы бизнесу помогают различные специализированные организации.

В Пскове помощь в вопросах, касающихся разработки и защиты брендов, оказывает Федеральная сеть агентств по защите интеллектуальной собственности «BeBrand», работающая на рынке уже более 10 лет. Региональное отделение расположено в самом центре города. Сюда приходят клиенты, которым нужно оформить авторские права, зарегистрировать товарный знак или запатентовать новую модель, либо произвести патентный поиск. Сотрудники объясняют, какие материалы и документы следует подготовить, помогают сформировать заявление на регистрацию в Роспатенте и ведут клиента на каждом этапе делопроизводства.

Директор регионального отделения Федеральной сети агентств по защите интеллектуальной собственности «BeBrand» Анатолий Игнатенко пояснил, что иск о нарушении чьих-либо прав может прилететь из любой точки России. К примеру, решили вы назвать своё кафе «Бабочка», но заведение с таким названием уже имеется, скажем, в Хабаровске или Владивостоке. Только их товарный знак зарегистрирован в Роспатенте, а ваш - нет. И решил тот предприниматель запустить проверку по всей России на предмет использования его бренда. Нашлось ваше кафе, а с ним еще штук пять одноимённых. И всем в конечном итоге придётся отвечать по факту нарушения в сфере интеллектуальной собственности.

«Наша цель - донести до наших предпринимателей, что нужно быть в этом плане защищенными. Незнание законов не освобождает от ответственности. Важно знать, не нарушаете ли вы чьи-то права, чтобы не попасть под штрафные санкции третьих лиц. Или, может быть, кто-то нарушает ваши», - подчеркнул директор регионального отделения в городе Пскове.

Регистрация товарного знака даёт возможность спокойно жить и производить свой товар на протяжении 10 лет. По истечении этого срока потребуется лишь продлить регистрацию в Роспатенте. Это инвестиции не только в собственную безопасность, но и в бизнес. Ваше дело будет защищено от посягательств третьих лиц, а зарегистрированный товарный знак при необходимости можно использовать в качестве актива: например, заложить в банке, произвести отчуждение, сдать в аренду.

Пока петух не клюнет

Как показывает практика, многие предприниматели становятся компетентнее в данном вопросе лишь после того, как уже нарушили закон в сфере интеллектуальной собственности. Крупные штрафы стимулируют озаботиться разработкой и регистрацией собственного товарного знака.

Зачастую бизнес идёт по неверному пути: сначала что-то создал, начал продавать, нарушил интеллектуальные права крупной компании, «попал» на штраф. И вместо успешного старта продаж влез в долги или вовсе закрыл производство.

В гражданско-правовом законодательстве есть пункты, которые обязывают предпринимателей при производстве того или иного продукта регистрировать свой товарный знак в определенных инстанциях.

«Задумали бизнес: сначала разработайте товарный знак, зарегистрируйте его, а потом уже начинайте продавать. Это правильный путь предпринимателя», - уверен Анатолий Игнатенко.

Кстати, проверить свой товарный знак на предмет регистрации другой компанией в Роспатенте можно бесплатно. Если кто-то уже использует этот бренд, специалисты «BeBrand» помогут его переработать и исключить тождественную схожесть с чужим товарным знаком. При необходимости возможна разработка нового бренда, логотипа, дизайна этикетки, упаковки, нейминг, разработка фирменного стиля. Сотрудники федеральной сети знают, как довести бренд заказчика до патентопригодного состояния и зарегистрировать его. Все сделки с клиентами застрахованы на 5 млн рублей крупной страховой компанией, и за 10 лет еще ни один заказчик не воспользовался страховкой.

Также организация занимается оформлением патентов, международной регистрацией товарного знака, либо изобретения/полезной модели/промышленного образца, регистрацией наименования места происхождения товара, географического указания, программы ЭВМ, оказывает услуги по депонированию объекта авторского права.

В списке услуг числится и юридическое консультирование предпринимателей. Специалисты помогут разработать лицензионный договор, договор коммерческой концессии, авторского заказа, составить заявление по факту недобросовестной конкуренции. Можно отследить нелегальное использование товарного знака на территории РФ, подготовить претензию или ответ на неё.

При необходимости специалисты BeBrand представляют интересы предпринимателей в УФАС и судебных инстанциях, за плечами квалифицированных юристов сотни выигранных дел. Они знают все подводные камни в вопросе защиты интеллектуальной собственности.

«Важно понимать, что при выходе на продажи предприниматель сразу оказывается в зоне риска. Для того, что себя защитить, нужно зарегистрировать свою продукцию. Когда предприниматель разберется с этим вопросом, он поймет, о чем речь и чем это может грозить его бизнесу», - подытожил директор регионального отделения в городе Пскове.

Ульяна Ловыгина