Экономика

Нюансы Единого налогового счета раскроют жителям Пустошки и Бежаниц

Сотрудники УФНС России по Псковской области продолжают проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых рассказывают налогоплательщикам про нюансы Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения УФНС России.

Ближайшие семинары пройдут в двух районных центрах Псковской области:

19 апреля 2023 года – город Пустошка, улица Революции, дом 39 (администрация Пустошкинского района, актовый зал) - начало мероприятия: 11.00. Ссылка для подключения.

20 апреля 2023 года – рабочий поселок Бежаницы, улица Комсомольская, дом 12 (администрация Бежаницкого района, актовый зал) - начало мероприятия: 11.00. Ссылка для подключения.

В качестве докладчиков выступят специалисты УФНС России по Псковской области, которые расскажут, в том числе, о порядке и сроках представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов плательщика и об ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) этого документа.

Кроме того, с 18 по 20 апреля пройдут онлайн-вебинары на тему ЕНС, в ходе которых налоговики расскажут о том, что такое зарезервированная сумма и как её правильно зарезервировать для уплаты конкретного налога, а также о том, как подать заявление о распоряжении денежными средствами путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности через ЛК.

В ведомстве напомнили, что налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.