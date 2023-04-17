Экономика

Рост цен на мясо за последний месяц отмечает каждый третий россиянин - опрос

Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отметили 33% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 21 апреля на официальном сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос социологов о том, «на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли», 28% сограждан указали на молоко и молочную продукцию, еще 28% респондентов - на рыбу и морепродукты. Каждый четвертый (25%) - на яйца и плодоовощную продукцию, каждый пятый (21%) - на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщает «Интерфакс».

Результаты исследования показывают, что о подорожании сахара говорят 19% россиян, растительного масла - каждый шестой (16%), крупы и макаронных изделий - каждый седьмой (14%).

По данным ФОМ, повышение цен на алкогольные напитки за этот период ощутили 9% россиян.

Что касается непродовольственных товаров, то, согласно опросу, повышение цен на лекарства и медикаменты за последний месяц отмечает почти каждый третий россиянин (32%).

По данным исследования, о подорожании одежды и обуви говорит каждый пятый (21%), строительных материалов - 19% респондентов, электроники с бытовой техникой и бензина - по 17% участников опроса соответственно.

Анализ социологов динамики цен на услуги за последние четыре недели показал, что подорожание услуг ЖКХ ощутили около трети россиян (30%), медицинских услуг - почти каждый пятый (19%), бытовых услуг - каждый восьмой (12%) и услуг пассажирского транспорта - каждый девятый (11%).

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Опрос был проведен 14-16 апреля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.