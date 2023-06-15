Экономика

Псковская область и «Синергия» договорились о внедрении умных городских решений

Правительство Псковской области и корпорация «Синергия» заключили соглашение о сотрудничестве в социальной, образовательной и других сферах. В четверг, 15 июня, документ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент корпорации «Синергия», член комиссии Государственного совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» Вадим Лобов на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Для Псковской области профориентация и подготовка кадров с учетом развития экономического, туристического, медицинского потенциалов имеет особое значение. У корпорации „Синергия“ есть целый ряд предложений, которые охватывают различные категории граждан и возрастные группы — от школьников до людей пенсионного возраста. Отдельный блок — по профориентации участников СВО. Мы договорились проработать каждое направление и двигаться в рамках подписанного соглашения дальше», — сказал губернатор Михаил Ведерников.

В сфере образования партнерство подразумевает подготовку квалифицированных кадров по специальностям, востребованным в Псковской области, в том числе обучение цифровым профессиям с помощью дистанционных технологий на платформах Synergy Academy и Synergy LMS. Для подростков региона доступна бесплатная профориентация в рамках проекта Synergy Start. Кроме того, корпорация предлагает программы бизнес-образования и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Талантливой молодежи Псковской области доступна программа целевого обучения «Кадровый резерв» в университете «Синергия». Ее участники получают высшее образование бесплатно и трудоустраиваются на первом курсе.

Сотрудничество с «Синергией» направлено в том числе на безвозмездное обучение детей, чьи родители-военнослужащие погибли в ходе проведения СВО. Для ветеранов СВО создан Центр социальной адаптации, в котором они могут пройти профориентацию, выбрать образовательную программу, получить профессию и найти работу в компаниях-партнерах корпорации.

Также проект корпорации Synergy Export Agency намерен оказывать поддержку предпринимателям региона, в частности по вопросам выхода на новые рынки.

«У Псковской области огромный экспортный потенциал, и наше сотрудничество, уверен, будет способствовать его развитию. Мы предлагаем представителям бизнеса комплексное обслуживание при выходе на экспорт и поиск зарубежных поставщиков. Кроме того, у нас есть большой опыт в подготовке высококвалифицированных специалистов в области бизнеса, мы готовы делиться знаниями и компетенциями», ― сказал Вадим Лобов.