Экономика

Первый в России завод герметизированных аккумуляторов построят в Псковской области

Первое в России производство герметизированных аккумуляторов откроют в Псковской области. Инвестор — Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» — вложит в его создание почти 3 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Договоренности закрепили в четверг, 15 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор компании Кирилл Прокофьев.

Глава региона подчеркнул, что завод будет ориентирован на импортозамещение. До недавнего времени практически весь рынок подобных промышленных аккумуляторов в России занимала зарубежная продукция из США и стран Европы.

«При производстве аккумуляторов будут использоваться преимущественно российские компоненты и сырье, локализация составит 95%. Правительство Псковской области со своей стороны сделает все, чтобы обеспечить необходимые условия для развития производства, расширения экономических связей»,- подчеркнул Михаил Ведерников.

В рамках соглашения планируется открыть производство промышленных свинцово-кислотных герметизированных аккумуляторов с регулирующими клапанами и иммобилизованным электролитом. Аккумуляторная продукция будет создаваться с использованием преимущественно российских компонентов и сырья. Мощность линии составит 320 тысяч единиц в год.

Инвестор уже приступил к реконструкции производственных корпусов, готовится к отгрузке оборудование.

Герметизированные аккумуляторы используются для источников бесперебойного питания и резервного энергоснабжения, для систем связи и телекоммуникаций, в качестве буферной системы энергоснабжения, солнечных и ветровых элементов, систем управления и безопасности.

Ранее сообщалось, что в ходе реализации проекта будет создано 270 новых рабочих мест.

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Напомним, Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» является производителем щелочных, свинцово-кислотных аккумуляторов и батарей. На предприятии создан полный цикл производства, включая собственную конструкторскую разработку и их дальнейшее сервисное обслуживание. Наличие испытательной лаборатории позволяет оперативно контролировать качество выпускаемой продукции, которая изготавливается на современном оборудовании.