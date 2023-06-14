Общество

Михаил Ведерников и Виктор Почернин подписали на ПМЭФ соглашение о развитии Псковского хлебокомбината

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин в четверг, 15 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта по развитию предприятия стоимостью 2 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках проекта предполагается строительство многофункционального корпуса для выпуска хлебобулочных и кондитерских изделий.

Михаил Ведерников по итогам церемонии обратил внимание, что Псковский хлебокомбинат — одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности не только Псковского региона, но и Северо-Запада. «На предприятии ведется постоянная модернизация и переоснащение самым современным оборудованием, растет ассортимент, повышается конкурентоспособность. Подписанное соглашение позволит укрепить наше эффективное и взаимовыгодное сотрудничество», — сказал губернатор.

Строительство нового корпуса для выпуска хлебобулочных и кондитерских изделий предусматривает размещение производственных технологических линий для выпуска новых изделий, оптимизацию производственных процессов для увеличения производительности труда, организацию единого экспедиционного комплекса, оптимизацию площадей для сокращения издержек предприятия. В результате реализации проекта объем выпуска продукции планируется увеличить в 2 раза. Сейчас по производству хлебобулочной и кондитерской продукции Псковский хлебокомбинат занимает доминирующее положение в области.

Псковский хлебокомбинат был открыт в 1946 году, когда шла работа по восстановлению послевоенного Пскова. Его производственные мощности позволяют реализовать 30 тысяч тонн продукции ежегодно. Действующий ассортимент включает почти 200 наименований. Продукция предприятия востребована не только в Псковской области, но и в Новгородской, Смоленской, Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге и Беларуси.