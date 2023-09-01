Псковская область вошла в топ-10 регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 по итогам 8 месяцев 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.
Российский экспортный центр подвел итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах России за 8 месяцев 2023 года и сформировал рейтинг регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0
В топ-10 регионов по состоянию на 5 сентября 2023 года вошли:
1. Алтайский край;
2. Омская область;
3. Владимирская область;
4. Республика Марий Эл;
5. Новгородская область;
6. Волгоградская область;
7. Севастополь;
8. Псковская область;
9. Республика Адыгея;
10. Кабардино-Балкарская Республика.
Экспортный рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.
«Создание регионами-лидерами у себя условий, необходимых для развития экспорта, за счет внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, позволило им в непростых условиях не только сохранить уровень экспорта, но и обеспечить его реальный рост. Российский экспортный центр находится в контакте с регионами буквально 24/7, консультируя по вопросам развития экспорта и получая ценную обратную связь от предпринимателей со всей России. Такое плотное взаимодействие позволяет нам создавать в каждом регионе по-настоящему эффективную систему поддержки экспортно ориентированного бизнеса», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.