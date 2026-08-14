В РФ стали втрое чаще жаловаться на проблемы с погашением займов

За первое полугодие 2026 года число жалоб на проблемы с погашением микрозаймов выросло в три раза, до 3,5 тысячи обращений, сообщили в Банке России. Люди всё чаще оспаривают размер задолженности и начисленные проценты. В службе финансового уполномоченного подтвердили тренд: чаще всего жалуются на отказы в возврате комиссий и платы за дополнительные услуги — за полгода финомбудсмену поступило более 1,6 тысячи таких обращений.

Рост жалоб в Центробанк и саморегулируемую организацию «МиР» связывают с деятельностью «раздолжнителей», которые массово подают типовые обращения от имени клиентов, а также с активизацией кибермошенников. За первое полугодие число жалоб на займы, оформленные без ведома граждан, выросло на 60%.

В 62% случаев финомбудсмен отказывает заемщикам, однако нередко микрофинансовые организации (МФО) добровольно удовлетворяют требования после поступления обращения. Эксперты советуют при возникновении споров запрашивать детальный расчет долга и пытаться договориться с МФО о реструктуризации, пишут «Известия».