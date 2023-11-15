Экономика

Доллар на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Курс доллара на торгах Московской биржи краткосрочно упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля, свидетельствуют 15 ноября данные площадки.

Так, курс доллара расчетами «завтра» в 10:40 снизился на 57 копеек и составил 90,03 рубля. Однако несколькими минутами ранее в ходе торгов он опускался до 89,99 рубля, пишут «Известия».

Курс юаня, в свою очередь, снизился на 5 копеек, до 12,42 рубля, а евро — на 30 копеек, до 97,83 рубля.

Ранее, 14 ноября, курс доллара на торгах Московской биржи упал до 91 рубля впервые с 28 июля.