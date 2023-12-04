Экономика

Жители СЗФО хотят инвестировать в нефтегазовую отрасль и технологии - опрос

Большинство (65%) россиян ждут рост российского рынка в следующем году. Таковы результаты опроса* об отношении россиян, проведенного брокером ВТБ Мои Инвестиции, к Инвестиционному форуму «Россия зовет!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Жители СЗФО считают наиболее доходными вложения в сырье, нефть и газ (37% опрошенных), а также – в технологии (30%). Наиболее интересны респондентам Китай (35% опрошенных) и Арабские Эмираты (17%), при этом 19% опрошенных на Северо-Западе заявили, что их интересует только российский рынок для инвестиций. Более половины респондентов СЗФО готовы вкладываться только в российскую валюту. 35% интересуется юанем и дирхамом ОАЭ.

В целом россияне рассматривают довольно большой спектр возможностей для инвестиций. Если бы была возможность вложиться в инновационные проекты (можно было давать более одного варианта ответа), 27% вложили бы средства в производство «лекарства от старости». В «умное земледелие» (цифровые разработки для агропрома) гипотетически готовы инвестировать 24%, в развитие виртуальной реальности — 17%, в компьютер на основе ДНК — 13%, в создание «вечного двигателя» — 11%, а 7% предпочли бы инвестировать в колонизацию других планет.

Вкладывать в инфраструктурные проекты (строительство мостов, дорог и других объектов) готовы 44% россиян. Четверть опрошенных готовы делать это на срок 1-3 года, 14% — на 3-5 лет, 4% - на 5-7 лет, 1% — более чем на 7 лет.

«Результаты исследования наглядно показывают, как меняется баланс в мировой экономике, какие изменения происходят в валютной экспозиции. Мы видим рост интереса к юаню, в первую очередь как к средству валютной диверсификации портфеля инвесторов», — подчеркнул руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Также, согласно проведенному исследованию, респонденты подходят к инвестициям грамотно, для них важно получать хорошую доходность при приемлемом уровне риска. Так, по 16% опрошенных готовы инвестировать при доходности 12-15% и 15-25% годовых с минимальным и среднем уровнем риска соответственно. На доходность выше 25% при высоком и очень высоком риске готовы только 7% россиян. При этом 8% опрошенных вообще не готовы рисковать и согласны на доходность до 12% годовых при минимальном риске.

Результаты опроса показали, что большинство россиян интересуются новыми технологиями в сфере финансов. Лучше всего знают про цифровой рубль – о нем слышали 54% респондентов (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 65%, в Приволжском федеральном округе — 49%). О голосовых помощниках и чат-ботах осведомлены 40%. Об инвестиционных роботах-советниках знают 14%, а о цифровых финансовых активах — 13%. Не интересуются темой современных разработок в области финансовых технологий 30% опрошенных.