Экономика

Более 16 контрактов между предприятиями Псковской области и Республики Беларусь заключили в 2023 году

Более 16 контрактов между предприятиями Псковской области и Республики Беларусь заключили в 2023 году. Об этом председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Минэкономразвития мы давали информацию, что еще как минимум 16 контрактов между предприятиями Псковской области и Республики Беларусь были заключены в этом году», – отметил Андрей Михеев.

Он отметил, что сейчас экономические сферы России и Белоруссии тесно соприкасаются и способны положительно влиять друг на друга.

«Республика Беларусь – это отдельное государство, у них тоже есть свои национальные интересы, это абсолютно нормально», – добавил Андрей Михеев.