Экономика

Центр «Мой бизнес» выдал псковским предпринимателям около 880 микрозаймов

Центр «Мой бизнес» в Псковской области за время работы выдал предпринимателям порядка 880 микрозаймов на сумму более 1,8 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что для достижения национальной цели по обеспечению эффективного труда и успешного предпринимательства реализуются мероприятия по президентским нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда».

За 5 лет благодаря нацпроектам 33 крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранты «Агростартап» на сумму 123,5 млн рублей. В их числе улиточное хозяйство в Невельском районе: в 2021-м году на средства гранта был приобретён участок и холодильное оборудование. Губернатор отметил, что сегодня «Эскарго Д'ор» стал известным брендом Псковской области.

Кроме того, крестьянское (фермерское) хозяйство «Дедовичское» в 2020-м году получило грант. Фермер приобрел телят, технику и простроил ферму. Сегодня хозяйство является одним из лидеров по производству молока в области.

По президентским нацпроектам начал работу центр «Мой бизнес» – площадка, где предприниматели могут получить ряд мер господдержки в одном окне. Он выдал более 200 поручительств на сумму около 1,4 млн рублей, порядка 880 микрозаймов на сумму более 1,8 млн рублей.