Экономика

Прокуратура Псковской области за год предотвратила 200 внеплановых проверок бизнеса

Прокуратура Псковской области за 2023 год предотвратила 200 внеплановых проверок бизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

«Пристальное внимание уделялось защите прав предпринимателей, снижению административной нагрузки на бизнес. По итогам формирования сводного плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2024 год органами прокуратуры исключено 73% запланированных мероприятий. Пресечено проведение 200 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (72%)», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в прокуратуре области прошло заседание, на котором подвели итоги работы ведомства за 2023 год.

В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года. Такое решение было принято по поручению президента России.