Экономика

«В фокусе»: Мораторий на проверки бизнеса – благо или нет?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему действующего моратория на проверки бизнеса. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года. Такое решение было принято по поручению президента России.

На федеральном уровне считают, что за прошедшие годы мораторий успел хорошо зарекомендовать себя. Благодаря ему с 2019-го количество проверок бизнеса в стране сократилось почти в пять раз. А предприятия и организации в итоге смогли направить больше ресурсов на выполнение своих текущих задач. А заодно заняться расширением проектов и освоением новых рынков сбыта.

Мораторий действовал с марта 2022 года, продолжался он и в 2023 году. Разумеется, на этот период о сфере бизнеса проверяющие не забывали. Запрещённые проверки во многих случаях заменили на профилактические визиты. В ходе них в работе организаций точно так же выявляли недостатки и так же призывали устранять их. И тем не менее, значимое отличие у нового формата работы всё же появилось – обходилось без штрафных санкций.

Словом, с одной стороны проверки бизнеса фактически остановили. Но работать совсем без контроля со стороны госорганов предприятиям и организациям всё-таки не дали. Так благо или нет в таких условиях мораторий на проверки бизнеса? Об этом в программе «В фокусе».

Мораторий на проверки не означает, что госорганы совсем не будут проверять сферу бизнеса. На это обстоятельство указывает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Яна Вецкая. По её словам, при планировании деятельности всех контролирующих органов (в том числе и Роспотребнадзора) применяется риск-ориентированный подход. Объекты чрезвычайно высокого риска – исключение из моратория на плановые проверки. Внеплановые проверки в случае угрозы жизни граждан и безопасности страны также проводятся.

«Плановые мероприятия мы проводим, согласовывая их с прокуратурой Псковской области на следующий год. План размещается на наших информационных ресурсах, в едином реестре контрольно-надзорных мероприятий. В прошлом году в план включили 93 юридических лица, в этом году осталось тоже порядка 93 юридических лиц. Но если сравнить доковидные времена и 2019 год, то плановые мероприятия сократились существенно. Тогда в 3-4 раза больше мы проверяли, чем сейчас, но тем не менее плановые проверки проводим. К таким объектам относятся ресурсоснабжающие организации, организации общественного питания, здравоохранения, социального обслуживания. Деятельность наша немного переформатировалась. Она из контрольно-надзорной по большей части перетекла в профилактические мероприятия. Если сравнить, то профилактических мероприятий - порядка 80 процентов».

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отмечает: до введения моратория около 10% от общего количества жалоб псковских бизнесменов, которые он получал, касались именно контрольно-надзорной деятельности. Чаще всего недовольство предпринимателей вызывало проведение одновременно нескольких проверок разными органами контроля.

«После введения моратория количество обращений уменьшилось, однозначно. Больше обращений стало устных, консультационного порядка. Например, налоговый орган и органы валютного контроля под этот мораторий не попадают и поэтому проводят свои мероприятия. В связи с этим и поступают обращения, могут ли они проводить мероприятия или не могут. Для бизнеса послабления в части контрольно-надзорной деятельности - это благо, потому что многие предприятия очень много тратят времени на эти проверки, если они проходят. Для них это потеря средств и времени. Чаще всего проверки проходят по плану, ничего не находят, но все равно органы контроля пытаются найти какое-то нарушение, за которое можно оштрафовать. Я вам скажу точно, что по статистике количество каких-то несчастных случаев или количество каких-то ситуаций, связанных с ведением бизнеса, после введения моратория не увеличилось. Об этом так же констатируют органы контроля».

В условиях моратория на проверки бизнесу стало «легче дышать». Подобное мнение высказывает председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. По его мнению, остановка плановых проверок – благо для организаций и предприятий.

«Президент говорил: перестаньте кошмарить бизнес. Мне кажется, сейчас это прекратилось. Бизнес направил лишние денежные средства, которые тратил на выполнение определенных требований, на свое расширение. Мы это видим по налоговой базе для нашего бизнеса, мы видим увеличение доходной части бюджета. Это не рождается на ровном месте. Это все планомерная работа правительства, это различные программы, нацпроекты, которые также затрагивают бизнес той или иной видов деятельности. Сокращение плановых проверок тоже дает положительный эффект».

Директор ООО «Псков-Полимер», депутат Псковского областного собрания Юрий Сорокин между тем, заявил, что введение моратория на проверки одобряет. Однако считает, что он должен носить не временный характер, а постоянный. Потому что подобное решение идёт на пользу и государству, и его экономике, и предприятиям.

«До введения моратория на проверки бизнеса мы нередко наблюдали бесцельное хождение проверяющих структур, которые мешали работать. Фактически это было вредительство. Зачастую они требовали от производителей выполнять положения, которые не давали экономического эффекта для города и страны. Сейчас мораторий упрощает работу бизнеса. Если во время действия моратория какой-то отдельный недобросовестный производитель допустит нарушения, которые повлекут, например, вред для окружающей среды или для трудящихся предприятия - никакой мораторий не поможет. Все будут наказаны по всей строгости закона».

Проверок стало меньше, так что мораторий, действительно, помогает бизнесу развиваться. Об этом говорит генеральный директор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова.

«Открывались в 2019 году, нас еще тогда не успевали проверять. Мы, наверное, не знаем всю глубину бедствия по поводу этих проверок. Перед пандемии были у нас общие проверки Роспотребнадзора. Сейчас достаточно все лояльно, что помогает».

Аналогичную точку зрения озвучивает и основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаил Пасько. Мораторий на проверки, на его взгляд, – несомненный плюс. Но нельзя сказать, что проверки исчезли полностью, визиты контролирующих органов лишь приобрели иную форму.

Фото: платформа питания «Миша» / «ВКонтакте»

«Могут проверить только по жалобе и по согласованию определенных органов. Бывают какие-то выходы ознакомительного характера. Проверяющие органы осмотрят и дадут рекомендации в устной форме. На 100% не исчезло, но таких проверок, когда там все тщательно проверяют – нет».

Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников, в свою очередь, напомнил, что его организация ранее активно продвигала мораторий на проверки. Связано это с тем, что небольшие компании и некрупные организации в прошлом испытывали из-за проверок значительно больше неудобств, чем крупный бизнес.

«У крупного бизнеса есть целый юридический отдел и полностью налажен вопрос работы с управляющими организациями. У малого бизнеса и предпринимателей, к сожалению, этого нет. Этот (мораторий - ред.) однозначно помогает малому бизнесу сосредоточиться на своей экономической деятельности. Мера достаточно эффективная для того, чтобы малый бизнес развивался, чтобы он больше сосредоточился на своей конкретной деятельности и развитии, меньше времени уделял совершенно не профильной для себя работе по взаимодействию с управляющими организациями. Законодательство несовершенно, хотя и правовая гильотина отработала. Есть очень большой процент нормативной базы, который уже устарел. Время очень быстро идет вперед. Законы надо менять. К сожалению, наши законодатели это не всегда успевают сделать. Думаю, что предпринимателям это большое подспорье в их деятельности. Сегодня более 25% валового национального продукта производится малым бизнесом».

Мораторий на проверки для бизнеса – благо. И это мнение единогласно. Весь 2024-й год контролирующие органы будут работать по уже отлаженной в 2022-м и 2023-м годах схеме. Но что будет дальше?

Некоторые предприниматели настаивают: плановые проверки следует отменить совсем. Или же переключить контрольно-надзорную деятельность на профилактическую работу. Чтобы проверяющие приходили на предприятия не для того, чтобы оштрафовать, а для того, чтобы указать на недостатки и помочь исправить их. Законы, которые сейчас регламентируют работу бизнеса, довольно объёмны. И увы, не всегда все их пункты досконально известны предпринимателям. Позволить себе штатного юриста может далеко не каждый бизнес. Отсюда и выплывает часть нарушений. Помогут ли при таком раскладе драконовские меры? Пожалуй, ответ очевиден.

Светлана Пикалёва