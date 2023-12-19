«В фокусе»: Мораторий на проверки бизнеса – благо или нет?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему действующего моратория на проверки бизнеса. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года. Такое решение было принято по поручению президента России.
На федеральном уровне считают, что за прошедшие годы мораторий успел хорошо зарекомендовать себя. Благодаря ему с 2019-го количество проверок бизнеса в стране сократилось почти в пять раз. А предприятия и организации в итоге смогли направить больше ресурсов на выполнение своих текущих задач. А заодно заняться расширением проектов и освоением новых рынков сбыта.
Мораторий действовал с марта 2022 года, продолжался он и в 2023 году. Разумеется, на этот период о сфере бизнеса проверяющие не забывали. Запрещённые проверки во многих случаях заменили на профилактические визиты. В ходе них в работе организаций точно так же выявляли недостатки и так же призывали устранять их. И тем не менее, значимое отличие у нового формата работы всё же появилось – обходилось без штрафных санкций.
Словом, с одной стороны проверки бизнеса фактически остановили. Но работать совсем без контроля со стороны госорганов предприятиям и организациям всё-таки не дали. Так благо или нет в таких условиях мораторий на проверки бизнеса? Об этом в программе «В фокусе».
Мораторий на проверки не означает, что госорганы совсем не будут проверять сферу бизнеса. На это обстоятельство указывает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Яна Вецкая. По её словам, при планировании деятельности всех контролирующих органов (в том числе и Роспотребнадзора) применяется риск-ориентированный подход. Объекты чрезвычайно высокого риска – исключение из моратория на плановые проверки. Внеплановые проверки в случае угрозы жизни граждан и безопасности страны также проводятся.
Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отмечает: до введения моратория около 10% от общего количества жалоб псковских бизнесменов, которые он получал, касались именно контрольно-надзорной деятельности. Чаще всего недовольство предпринимателей вызывало проведение одновременно нескольких проверок разными органами контроля.
В условиях моратория на проверки бизнесу стало «легче дышать». Подобное мнение высказывает председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. По его мнению, остановка плановых проверок – благо для организаций и предприятий.
Директор ООО «Псков-Полимер», депутат Псковского областного собрания Юрий Сорокин между тем, заявил, что введение моратория на проверки одобряет. Однако считает, что он должен носить не временный характер, а постоянный. Потому что подобное решение идёт на пользу и государству, и его экономике, и предприятиям.
Проверок стало меньше, так что мораторий, действительно, помогает бизнесу развиваться. Об этом говорит генеральный директор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова.
Аналогичную точку зрения озвучивает и основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаил Пасько. Мораторий на проверки, на его взгляд, – несомненный плюс. Но нельзя сказать, что проверки исчезли полностью, визиты контролирующих органов лишь приобрели иную форму.
Фото: платформа питания «Миша» / «ВКонтакте»
Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников, в свою очередь, напомнил, что его организация ранее активно продвигала мораторий на проверки. Связано это с тем, что небольшие компании и некрупные организации в прошлом испытывали из-за проверок значительно больше неудобств, чем крупный бизнес.
Мораторий на проверки для бизнеса – благо. И это мнение единогласно. Весь 2024-й год контролирующие органы будут работать по уже отлаженной в 2022-м и 2023-м годах схеме. Но что будет дальше?
Некоторые предприниматели настаивают: плановые проверки следует отменить совсем. Или же переключить контрольно-надзорную деятельность на профилактическую работу. Чтобы проверяющие приходили на предприятия не для того, чтобы оштрафовать, а для того, чтобы указать на недостатки и помочь исправить их. Законы, которые сейчас регламентируют работу бизнеса, довольно объёмны. И увы, не всегда все их пункты досконально известны предпринимателям. Позволить себе штатного юриста может далеко не каждый бизнес. Отсюда и выплывает часть нарушений. Помогут ли при таком раскладе драконовские меры? Пожалуй, ответ очевиден.
Светлана Пикалёва