Как работает стратегия энергоэффективности на Великолукском кабельном заводе, объяснил гендиректор

Средний уровень зарплаты у специалистов Великолукского кабельного завода, занимающихся накладыванием оболочки изоляции, составляет порядка 65 тысяч рублей на руки. Об этом генеральный директор предприятия Юрий Власюк сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Всего на предприятии трудится 32 человека, а выручка за произведенную продукцию составляет 500 млн рублей.
Для увеличения производительности и выпуска новой продукции на заводе применяют стратегию энергоэффективности оборудования, продолжил Юрий Власюк.
Великолукский кабельный завод — это стабильное и активно развивающееся предприятие, работающее на рынке кабельно-проводниковой продукции более 20 лет. В 2011 году завод прошёл глубокую модернизацию. Сегодня производство завода имеет полный цикл: от переработки катанки в проволоку различных диаметров и стренгу до изготовления широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции. Вся продукция производится на современном оборудовании ведущих мировых компаний: Rosendahl, Niehoff, Southwire, SETIC, SKODA, ITAL, Pan-Pioneer.