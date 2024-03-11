Экономика

Как работает стратегия энергоэффективности на Великолукском кабельном заводе, объяснил гендиректор

Средний уровень зарплаты у специалистов Великолукского кабельного завода, занимающихся накладыванием оболочки изоляции, составляет порядка 65 тысяч рублей на руки. Об этом генеральный директор предприятия Юрий Власюк сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Средний уровень зарплаты у моих специалистов, кто накладывает оболочку изоляции, составляет в районе 65 тысяч на руки. Зарплата у нас должна быть выше средней, она ежегодно повышается. Последнее повышение было 15 августа. С коллективом договорились, что до следующего 1 августа к этому вопросу не возвращаемся. При этом 1 августа мы будем снова рассматривать наши финансовые возможности, по итогам первого полугодия 2024 тоже будем поднимать, но процент не скажу», – рассказал он.

Всего на предприятии трудится 32 человека, а выручка за произведенную продукцию составляет 500 млн рублей.

Для увеличения производительности и выпуска новой продукции на заводе применяют стратегию энергоэффективности оборудования, продолжил Юрий Власюк.

«Есть несколько путей развития предприятия, чтобы увеличивать производительность и выпуск новой продукции. Меняем поочередно станки, увеличивая их производительность на 30-40%, при этом мы станки сохраняем, не продаем. По целенаправленной стратегии энергоэффективности оборудования мы заменяем цепочки, не увеличивая количество людей, а увеличивая производительность», – объяснил он и добавил, что на предприятии функционирует 40 станков.

Великолукский кабельный завод — это стабильное и активно развивающееся предприятие, работающее на рынке кабельно-проводниковой продукции более 20 лет. В 2011 году завод прошёл глубокую модернизацию. Сегодня производство завода имеет полный цикл: от переработки катанки в проволоку различных диаметров и стренгу до изготовления широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции. Вся продукция производится на современном оборудовании ведущих мировых компаний: Rosendahl, Niehoff, Southwire, SETIC, SKODA, ITAL, Pan-Pioneer.