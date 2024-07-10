Экономика

Минфин готов к пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения

Минфин РФ готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если будут такие инициативы, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова.

«Минфин готов к переговорам о дальнейшем пересмотре СИДН. Если к нам будут поступать инициативы, мы готовы их рассматривать», - сказал Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса.

«У нас были определенные приоритетные задачи по этому направлению, часть из которых уже сейчас реализована - например, согласованы новые условия с Оманом и Малайзией, оба соглашения уже подписаны. Соглашение с Оманом уже вступило в силу, ратификация соглашения с Малайзией запланирована на осень», - рассказал Сазанов.