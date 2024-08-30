Экономика

В России в новом учебном в школу пойдут 18,5 млн детей

Порядка 18,5 млн школьников, в том числе почти 1,8 млн первоклашек пойдут в российские школы 2 сентября, в этот день откроются двери около 39,5 тыс. общеобразовательных учреждений. Всего с нового учебного года в 80 тыс. образовательных организациях начнут учиться около 26,8 млн школьников и студентов.

Согласно программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», в этот день в рамках занятия «Разговоры о важном» со школьниками пообщается президент РФ Владимир Путин. Темой занятия станет «Образ будущего. Ко Дню знаний».

В Москве в школы, колледжи и детские сады возвращаются 1,5 млн детей и подростков, среди них 100 тыс. первоклассников и 44 тыс. первокурсников учреждений СПО. Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, с 1 сентября в столице начнут работу 31 здание новых школ и детских садов. В Подмосковье в новом учебном году пойдут учиться 1,084 млн школьников, что на 41 тыс. больше, чем в 2023 году, а также 427 тыс. дошкольников и 90 тыс. студентов. В регионе насчитываются почти 900 школ, 58 отдельных детских садов и 47 колледжей. С начала нового учебного года будут открыты еще 39 новых школ и 26 детсадов. По случаю начала нового учебного года в понедельник учеников начальных классов Московской области планируется угостить мороженым - всего предусмотрят около 500 тыс. порций.

В Санкт-Петербурге 2 сентября сделают бесплатным вход в Ленинградский зоопарк. Кроме того, уже традиционно правительство города для первоклассников подготовило подарки - книги, которые вручат детям после торжественной линейки, и билеты в кинотеатр, пишет ТАСС.