«Дневной дозор»: Насколько российская экономика выдерживает натиск западных санкций? 

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему влияния санкций на российскую экономику. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Российская экономика сегодня переживает серьезные сложности, несмотря на все усилия руководства страны держать ситуацию под контролем. На развитие нашей экономики негативно влияет целый ряд факторов, в том числе западные санкции. В том или ином виде они применялись еще с начала войны на Донбассе, но после начала спецоперации США и Запад расширили санкционное давление, распространяя его на все новые секторы экономики. В итоге на сегодняшний день по количеству полученных санкций Россия достигла исторического рекорда. Главная цель, которую преследовал Запад, накладывая на нашу страну все новые ограничения, - добиться экономического кризиса, парализовать российскую экономику, обеспечить спад ВВП и привести нашу страну к неспособности ведения военных действий.
Многие мировые эксперты предвещали России острый кризис, стагнацию: мол, все пропало, через полгода все будут голодать. Положа руку на сердце, этого не произошло. Тем не менее, ряд экспертов говорят, что наша экономика действительно находится в сложном положении, и предрекают, что рано или поздно эффект от западных санкций отразится на каждом жителе страны - это просто вопрос времени. Так что не надо думать, что они ударили только по олигархам.
Руководство России заверяет, что темпы роста экономики у нас выровнялись, показатели ВВП растут, что антироссийские санкции не сработали. Но так ли это на самом деле? Насколько успешно Россия выдерживает натиск санкций? Ждут ли нас серьезные кризисные процессы, экономический коллапс, или можно с уверенностью констатировать, что долгосрочные санкции Запада не сработали? Об этом — в программе «Дневной дозор».
С санкциями наша страна столкнулась еще после Великой Отечественной войны. В то время о них в открытую, может, и не говорили, но они действовали в разных секторах экономики, отмечает депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский. И тогда точно так же было тяжело получить необходимое оборудование и технологии из-за рубежа, поэтому жители СССР напрягали извилины и создавали собственные технологии и собственные продукты. Так, у нас получилось запустить в космос первый спутник, первого человека, развить атомную энергетику, сделать много открытий и построить много объектов мирового масштаба, подчеркивает депутат. Все приходилось делать самим — зато мы стали одной из самых развитых стран мира. Поэтому и у нынешних санкций, на его взгляд, есть позитивная составляющая.
Близкого экономического коллапса в России ожидать не приходится, полагает президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов. Тот же Центробанк говорит о перегреве экономики и взвинчивает ключевую ставку, что негативно отражается на производственных процессах и на создании новых предприятий. А создаются они только благодаря протекции государства и спецпрограммам, которые дают фактическое финансирование на льготных условиях. Так что до коллапса далеко, рассуждает Владимир Зубов. Единственное, что беспокоит бизнес, - это нехватка рабочих рук. Многие руководители предприятий, в том числе Псковской области, вынуждены по несколько раз в год идти на повышение зарплат, чтобы хоть как-то задержать у себя кадры и не дать им возможность перейти на другие предприятия в нашем или других регионах.
Масштабного удара по российской экономике санкции нанести не смогли — это очевидно. Многие наши предприятия переориентировались и вовсю осваивают производство продукции, заменившей иностранные аналоги. В их числе и Великолукский кабельный завод, отмечает генеральный директор предприятия Юрий Власюк.
Санкции — это самое глупое, что США и Евросоюз могли сделать по отношению к России, отметил директор завода «Псков-Полимер», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. Если надутый шарик сжать между пальцами, он будет вылезать в разные стороны между пальцами. И, чем сильнее его сжимаешь, тем больше он вылезает. Так и с санкциями: пытаются США с Западом «сжать» Россию между санкционными «пальцами», а ничего не получается, рассуждает он. И ведь хуже-то только себе делают. А мы становимся только сильнее.
Не совсем согласен с оценками коллег по поводу состояния нашей экономики директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Он перечислил несколько важных аспектов развития российской экономики в условиях санкционного давления. А для начала вспомнил, как вскоре после начала СВО и ужесточения санкций в эфире нашей радиостанции высказывал мнение, что Россия спокойно год или два может прожить даже в полной изоляции, при самых суровых санкциях, даже если их введут все страны мира. Но, к счастью, на нас ополчился не весь мир, а Китай и вовсе заместил для России 80% импорта, отмечает промышленник. Нефтегазовые доходы резко упали из-за санкций, но на российской экономике это никак не отразилось, поскольку эти деньги шли мимо бюджета РФ, и мы на них никогда не жили. А вот банковские санкции, в том числе запрет работы мировых банков в России, резко усложнили жизнь нашего бизнеса. Тем не менее, не санкции сейчас больше всего влияют на российскую экономику, убежден Игорь Савицкий, - проблему надо искать «у себя».
Хорошим состояние экономики назвать сложно. С одной стороны, темпы экономического роста радуют и где-то удивляют. Вопрос в том, насколько они долгосрочны, рассуждает доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев. Все-таки, основной фактор экономического роста — это значительные бюджетные расходы. Но за любым увеличением расходов должно следовать стабильное повышение доходов, рассуждает он. А с этим есть сложности. Кроме того, во многом работоспособность экономики сейчас обеспечивается за счет военно-промышленного комплекса. Но ведь когда-нибудь эта «прививка» перестанет действовать.
Как ожидают многие эксперты, в том числе Артем Голубев, ситуация может измениться в условиях мирного договора или, по крайне мере, перемирия, которое когда-нибудь неминуемо должно случиться. В этих условиях можно ожидать ослабления санкций, начала диалога с Западом и постепенного возвращения сотрудничества, что, в свою очередь, даст России доступ к зарубежным технологиям. Исходя из слов президента и представителей кабмина, Россия открыта к диалогу, но в целом движения в сторону перемирия пока не просматривается. Хочется верить, что следующий год будет годом изменений к лучшему. Поживем — увидим.
Татьяна Иванова