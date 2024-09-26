Экономика

«Дневной дозор»: Насколько российская экономика выдерживает натиск западных санкций?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему влияния санкций на российскую экономику. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Российская экономика сегодня переживает серьезные сложности, несмотря на все усилия руководства страны держать ситуацию под контролем. На развитие нашей экономики негативно влияет целый ряд факторов, в том числе западные санкции. В том или ином виде они применялись еще с начала войны на Донбассе, но после начала спецоперации США и Запад расширили санкционное давление, распространяя его на все новые секторы экономики. В итоге на сегодняшний день по количеству полученных санкций Россия достигла исторического рекорда. Главная цель, которую преследовал Запад, накладывая на нашу страну все новые ограничения, - добиться экономического кризиса, парализовать российскую экономику, обеспечить спад ВВП и привести нашу страну к неспособности ведения военных действий.

Многие мировые эксперты предвещали России острый кризис, стагнацию: мол, все пропало, через полгода все будут голодать. Положа руку на сердце, этого не произошло. Тем не менее, ряд экспертов говорят, что наша экономика действительно находится в сложном положении, и предрекают, что рано или поздно эффект от западных санкций отразится на каждом жителе страны - это просто вопрос времени. Так что не надо думать, что они ударили только по олигархам.

Руководство России заверяет, что темпы роста экономики у нас выровнялись, показатели ВВП растут, что антироссийские санкции не сработали. Но так ли это на самом деле? Насколько успешно Россия выдерживает натиск санкций? Ждут ли нас серьезные кризисные процессы, экономический коллапс, или можно с уверенностью констатировать, что долгосрочные санкции Запада не сработали? Об этом — в программе «Дневной дозор».

С санкциями наша страна столкнулась еще после Великой Отечественной войны. В то время о них в открытую, может, и не говорили, но они действовали в разных секторах экономики, отмечает депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский. И тогда точно так же было тяжело получить необходимое оборудование и технологии из-за рубежа, поэтому жители СССР напрягали извилины и создавали собственные технологии и собственные продукты. Так, у нас получилось запустить в космос первый спутник, первого человека, развить атомную энергетику, сделать много открытий и построить много объектов мирового масштаба, подчеркивает депутат. Все приходилось делать самим — зато мы стали одной из самых развитых стран мира. Поэтому и у нынешних санкций, на его взгляд, есть позитивная составляющая.

«Что касается санкций, с одной стороны, мы констатируем, что да, это не есть хорошо для страны, которая подвергается санкциям, но и надо же понимать, что они действуют и на ту страну, которая их накладывает, потому что она искусственно ограничивает развитие своей промышленности, так как вынуждена сокращать объемы производства, объемы поставок. Наша страна - это большой рынок, который на сегодняшний день остается открытым, только единственное, что не для европейских стран, а теперь мы акцентированы на Азию, на страны Персидского залива, на Латинскую Америку. Поэтому я считаю, что на ближайшее десятилетие нам есть, чем заняться. Мы - страна, которая уже сталкивалась с санкциями в своем недавнем прошлом, и быстро адаптируемся. На сегодняшний день, я считаю, безусловно, конечно, влияние какое-то мы ощущаем, но это нас только подталкивает к тому, чтобы мы больше думали о своем будущем. Понимали новейшую историю, не совершали ошибок, которые были, когда разваливали собственную промышленность в девяностые годы. И на сегодняшний день, наверное, многие с горечью об этом вспоминают. Но у нас есть прекрасная возможность сейчас все это исправить. Поэтому будем исправлять, будем работать».

Близкого экономического коллапса в России ожидать не приходится, полагает президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов. Тот же Центробанк говорит о перегреве экономики и взвинчивает ключевую ставку, что негативно отражается на производственных процессах и на создании новых предприятий. А создаются они только благодаря протекции государства и спецпрограммам, которые дают фактическое финансирование на льготных условиях. Так что до коллапса далеко, рассуждает Владимир Зубов. Единственное, что беспокоит бизнес, - это нехватка рабочих рук. Многие руководители предприятий, в том числе Псковской области, вынуждены по несколько раз в год идти на повышение зарплат, чтобы хоть как-то задержать у себя кадры и не дать им возможность перейти на другие предприятия в нашем или других регионах.

«Необходимы рабочие руки. За рабочие руки, действительно, идет борьба между предпринимателями, ибо привлечение внешней рабочей силы стало труднее, более жестко сейчас происходит контроль за миграцией, за уровнем соответствия рабочих мигрантов тем требованиям, которые изначально закладывались в систему привлечения рабочих рук из-за границы. А с точки зрения загруженности, подавляющее большинство предприятий имеют заказы не только на этот год, но и на следующий год. Уже законтрактована их продукция. Работают, насколько им позволяет обеспеченность трудовыми ресурсами, - в две, а то и в три смены. И это не предел. Если была бы возможность боле широкого привлечения дополнительной рабочей силы, то все бы работали в три смены, потому что загрузка, подтвержденная оплатой со стороны покупателя, есть. И это не только сфера оборонной промышленности».

Масштабного удара по российской экономике санкции нанести не смогли — это очевидно. Многие наши предприятия переориентировались и вовсю осваивают производство продукции, заменившей иностранные аналоги. В их числе и Великолукский кабельный завод, отмечает генеральный директор предприятия Юрий Власюк.

«Экономика начинает осваиваться в новой ситуации. Сейчас мы вынуждены по-другому посмотреть на дальнейшую жизнь, осваивать новые образцы и их производить. В каких-то отраслях это получается больше, в каких-то получается меньше, у многих сейчас, буквально за последние полгода, три новых завода открылось, которые производят микрочипы для энергетики. Возможно, не такие эффективные и передовые, как ведущие мировые аналоги, но как бы то ни было, хотя бы простые уже начали делать».

Санкции — это самое глупое, что США и Евросоюз могли сделать по отношению к России, отметил директор завода «Псков-Полимер», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. Если надутый шарик сжать между пальцами, он будет вылезать в разные стороны между пальцами. И, чем сильнее его сжимаешь, тем больше он вылезает. Так и с санкциями: пытаются США с Западом «сжать» Россию между санкционными «пальцами», а ничего не получается, рассуждает он. И ведь хуже-то только себе делают. А мы становимся только сильнее.

«Любой кризис - это окно возможностей, поэтому огорчаться по этому поводу не нужно. Тем более, с момента введения первых санкций прошло много лет. Санкции показали свою нежизнеспособность и бесполезность. Более того, западные государства, объявляя санкции, вредят, в том числе, и себе. И я думаю, что применение санкций - это самое глупое решение западных политиков. Это говорит о том, что западные власти занимаются политиканством, но не занимаются экономикой, не знают законов экономики и не понимают, что, включая санкции, они нас буквально стимулируют на новые действия, на новые шаги. В итоге мы не покупаем товары у них, а начинаем производить свое. Или не покупаем товары в странах, которые объявили санкции, а покупаем у тех стран, которые что-то ранее не делали и не продавали, а теперь смогут продавать и делать. То есть, идет стимулирование экономики. Поэтому я думаю, что санкции - совершенно неэффективный инструмент давления на нашу страну или на какую-либо другую страну. Мы все переживем, все сделаем. Рано или поздно все поймут, что санкции нужно отключать и возвращаться обратно. Но мир уже будет другим. Все будет по-другому. Многие потеряли наш рынок, многим будет трудно снова зайти в него».

Не совсем согласен с оценками коллег по поводу состояния нашей экономики директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Он перечислил несколько важных аспектов развития российской экономики в условиях санкционного давления. А для начала вспомнил, как вскоре после начала СВО и ужесточения санкций в эфире нашей радиостанции высказывал мнение, что Россия спокойно год или два может прожить даже в полной изоляции, при самых суровых санкциях, даже если их введут все страны мира. Но, к счастью, на нас ополчился не весь мир, а Китай и вовсе заместил для России 80% импорта, отмечает промышленник. Нефтегазовые доходы резко упали из-за санкций, но на российской экономике это никак не отразилось, поскольку эти деньги шли мимо бюджета РФ, и мы на них никогда не жили. А вот банковские санкции, в том числе запрет работы мировых банков в России, резко усложнили жизнь нашего бизнеса. Тем не менее, не санкции сейчас больше всего влияют на российскую экономику, убежден Игорь Савицкий, - проблему надо искать «у себя».

«Что сейчас больше влияет вообще на страну: санкции Запада, Америки или наша внутренняя политика? Я считаю, что в основном на экономику страны влияет невзвешенная, монетарная политика нашего Центробанка, это учетные ставки, невзвешенная политика экономического блока - это повышение сборов и налогов повсеместно. И слишком большое администрирование бизнеса с помощью цифровой экономики. Это все сдерживает и мешает русскому бизнесу. Это разоряет, по большому счету, страну. А самая главная проблема - это вывоз капитала. Вы знаете, что за прошлый год, по официальным данным, из России было вывезено двести тысяч миллиардов долларов. Это сумма, которая сравнима с бюджетом Российской Федерации. Так что по большому счету, если что-то вредит нашей экономике, то это, наверное, не Америка, не Западная Европа. Нам надо у себя дома разобраться».

Хорошим состояние экономики назвать сложно. С одной стороны, темпы экономического роста радуют и где-то удивляют. Вопрос в том, насколько они долгосрочны, рассуждает доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев. Все-таки, основной фактор экономического роста — это значительные бюджетные расходы. Но за любым увеличением расходов должно следовать стабильное повышение доходов, рассуждает он. А с этим есть сложности. Кроме того, во многом работоспособность экономики сейчас обеспечивается за счет военно-промышленного комплекса. Но ведь когда-нибудь эта «прививка» перестанет действовать.

«Получается, что в краткосрочной перспективе мы показываем рост за счет военно-промышленного комплекса, прежде всего. Главный финансист, естественно, это государство через государственные расходы. Может такой рост быть стабильным и долгосрочным? Нет, не может. Более того, после окончания СВО надо понимать, что будет достаточно серьезный спад как раз в оборонно-промышленном комплексе, точнее в предприятиях, потому что уже столько не понадобится военной продукции, соответственно, от этого будут зависеть и различные литейные предприятия, металлургические, которые являются поставщиками сырья, ресурсов и так далее. В этих условиях мы будем вынуждены искать новые возможности, а появятся ли новые факторы экономического роста - большой вопрос. Поэтому в целом можно сказать, что провала не случилось, мы даже видим хороший темп экономического роста. Вопрос: насколько это связано с технологическим развитием страны? Пока это большой вопрос, потому что для нас во многом закрыты источники получения технологий, потому что, по-прежнему, основным производителям технологий в мире является не Китай, тем более не Иран или Турция, а Соединенные Штаты, Европа и Япония. На сегодняшний момент эти страны недружественные. Конечно, если говорить о некоторых технологиях, они к нам попадают через третьи страны. Во-первых, это обходится довольно сложно, и получить эти технологии тоже становятся достаточно проблематично. Даже те технологии, которыми владеет Китай. Ужаса не произошло и не произойдет, но то, что может продолжаться определенное технологическое отставание, которое так или иначе будет сказываться на экономике, на темпах экономического роста, мне кажется, это достаточно очевидные вещи».

Как ожидают многие эксперты, в том числе Артем Голубев, ситуация может измениться в условиях мирного договора или, по крайне мере, перемирия, которое когда-нибудь неминуемо должно случиться. В этих условиях можно ожидать ослабления санкций, начала диалога с Западом и постепенного возвращения сотрудничества, что, в свою очередь, даст России доступ к зарубежным технологиям. Исходя из слов президента и представителей кабмина, Россия открыта к диалогу, но в целом движения в сторону перемирия пока не просматривается. Хочется верить, что следующий год будет годом изменений к лучшему. Поживем — увидим.

Татьяна Иванова