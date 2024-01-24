Экономика

Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана»

Проект «Псковский торг», рассказывающий о жизни рынков областного центра, на этот раз решил сосредоточиться на площадках, которые можно отнести в условную группу неудачников. Анализ негативного опыта — важная вещь для движения вперед. Так что изучаем причины, по которым не был построен масштабный рынок в старинном стиле с катком и сценой на Запсковье, «не полетел» фермерский рынок в «Акваполисе» и пытаемся заглянуть в будущее «Магеллана» с его возможным переездом в новую локацию.

Там, не знаю где

Так и остался на бумаге колоссальных размеров рынок, оформленный в традиционном стиле, появление которого ждали жители улицы Юности. Да что там, весь город. Слишком большой была помпа, с которой его презентовали. Разочарование оказалось не меньших размеров.

О грядущем строительстве этого рынка стало известно в августе 2020 года после заседания областной инвестиционной комиссии. Инвестор — ООО «Русские ярмарки» — завил о намерении возвести комплекс на 320 торговых мест. Бизнес-план предполагал появление ресторана с кухней народов России, сцену для проведения культурных мероприятий, каток, детскую площадку. Особый упор был сделан на то, что в оформлении пространства будут использованы типично псковские стилистические мотивы. Потратить инвестор планировал 275 млн рублей.

Масштабный инвестиционный проект — такой статус получила будущая ярмарка по итогам комиссии. И с тех пор о ней никто ничего не слышал. Мы взялись разобраться в том, что случилось.

В первую очередь, нашли ответ на вопрос, что такое «масштабный инвестиционный проект». Для признания таковым, инициаторы проекта должны заключить инвестиционное соглашение с правительством Псковской области. Такое соглашение «Русские ярмарки» подписали 11 февраля 2020 года. Главное, что дает статус — возможность взять у государства землю в аренду без проведения торгов (на которых можно упустить участок в желанной локации).

Пока что традиционную псковскую стилистику использует летняя ярмарка на улице Карла Маркса, организованная городскими властями.

Как сообщили в правительстве Псковской области в ответ на запрос ПЛН, после признания проекта на комиссии масштабным инвестиционным компании были предложены участки в микрорайоне №15 — в границах улицы Юности и потенциального продолжения Сиреневого бульвара и улицы Инженерной.

«От вышеуказанных участков инициатор отказался, - рассказали областные власти, - в связи с возникшими у него новыми требованиями по площади и размещению объектов ярмарочного комплекса».

После этого были также отвергнуты участки на Рижском проспекте, на Ленинградском шоссе, на улицах Карбышева и Пожиговской. Все оказалось не то.

«От всех предложенных земельных участков инициатор отказался, - уточняют в правительстве, - аргументируя свой ответ несоответствием концепции проекта и высокой стоимостью приобретения. В связи с отсутствием земельного участка, соответствующего заявленным требованиям инициатора проекта, в настоящий момент реализация проекта на территории города Пскова затруднительна».

По требованиям инвестора, участок должен быть квадратной формы, находиться в центре и занимать площадь не меньше 3,5 га. Понятно, что такой участок не может уйти за бесценок, тем более, в пользу бизнеса, который рассчитывает извлекать прибыль из использования этой земли. Но все предложенное инвестору дорого или находится не там. Очень похоже на условия задачи, не имеющей решения.

Логично предположить, что дело совсем не в участке. Инвестсоглашение регионального правительства с «Русскими ярмарками» действует до конца нынешнего года. Однако есть основания полагать, что новый рынок в Пскове так и не будет построен.

«Корзинка»

Почти два года за свое существование сражался фермерский рынок в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Увы, родовую травму преодолеть не получилось, сейчас о его недавней истории уже ничто не напоминает, место расчерчено павильонами стандартных арендаторов.

А начиналось все крайне нестандартно. Псков такого еще не видел. Как это, в торговом центре — фермерский рынок? Такой формат торговли бывает разве что в столицах. Назвали площадку «Фреш-маркет "Корзинка"». О ее открытии сообщали все основные СМИ областного центра. Они рассказывали об оформленных в едином ключе прилавках, наполненных сырами, рыбой, сухофруктами, домашними колбасами, медом, ремесленными изделиями.

В момент открытия казалось, что время для запуска подобрали идеальное: конец года, когда горожане ищут деликатесы к праздничному столу и стараются удивить близких необычным подарком. Совсем скоро стало понятно, что момент подобрали наименее удачный: запустили фреш-маркет в декабре 2019 года, а уже в марте всех накрыла волна пандемийных ограничений.

Но дело не только в этом. На приближение финала повлияли потребительские привычки псковичей, считает Алексей Блажнов, руководитель департамента коммерческой недвижимости группы компаний «ЛУГ».

«Сложившееся за десятки лет мнение, что свежие продукты могут быть только на рынке, оказалось сломить сложнее, чем мы предполагали, - рассказывает он. - Когда мы хотим что либо купить, мы идем туда, где обычно это покупаем. Такая привычка покупать в конкретном месте оказалась сильнее, чем удобство совершения покупок в более современном и специально оборудованном помещении. Большая часть людей продолжала воспринимать все, что находится в торговом центре, как централизованный магазин, не понимая, что в «Корзинке» стояли такие же предприниматели, как и на обычном рынке».

А пандемия запустила колесо, которое оказалось невозможно остановить. Даже в моменты, когда все было открыто, покупатели опасались посещать торговые центры. У тех, кто отваживался, складывалось впечатление, что торговая площадка пустовата. Из-за малочисленности покупателей не спешили в «Корзинку» и продавцы. В итоге, пустовато на прилавках, пустовато перед ними. Когда ограничения были сняты, переломить сложившийся тренд оказалось невозможно.

«Второй раз произвести первое впечатление очень сложно», - констатирует Алексей Блажнов.

Попытка привнести в Псков столичный формат торговли длилась два года, пока собственник ТРК не прекратил агонию «Корзинки».

Непотопляпемый

«"Магеллан", как Карфаген, должен быть разрушен!» - хрестоматийными стали слова Владимира Васильева, возглавляющего региональное отделение Союза архитекторов России. Произнесены они были в 2020 году по адресу торговой площадки, два десятка лет вызывающей ожесточенные дискуссии. В основном, из-за своего внешнего вида, который послужил формированию уничижительных прозвищ «коровник» и «конюшня». В тот раз мы подробно описывали, чем живет торговый комплекс, как в свое время он привнес цивилизованную торговлю на Рижский проспект и что сами «карфагеняне» думают по поводу уготованной им судьбы.

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С публикации статьи прошло уже три с половиной года, а «Магеллан», как стоял раньше, так и стоит сейчас — целёхонек. И в этом году отпразднует свое 20-летие. У его ярых ненавистников есть надежда, что этот день рождения станет последним для «самого большого ларька России». Однако, может произойти и по другому, «Магеллан» возродится по новому адресу.

Вопросы у судьбе «Магеллана» мы задали городской администрации. Там напомнили, что будущее локации обсуждалось во время градсовета (где в последний раз была зафиксирована ситуация и где Владимир Васильев произнес свою фразу про Карфаген). Было рассмотрено три варианта дальнейшего существования территории, занятой комплексом: пешеходно-торговая зона, парковка с перехватывающей стоянкой, полностью пешеходная территория (то есть тротуар на всю ширину, возможно, с формированием зеленого бульвара). Прозвучала идея переселить торговые площади или на улицу Текстильную (территория дачного рынка), или на стык Алмазной с Леона Поземского. Окончательное решение принято так и не было.

«Учитывая, что разрешение на размещение нестационарного торгового объекта выдано до 1 марта 2025 года, было решено вернуться к этому вопросу за полгода до окончания срока разрешения», - сообщили нам в администрации Пскова.

Учитывая, сколько раз до этого продлевали для «Магеллана» разрешение, нельзя исключать, что так будет и на этот раз. Пока что остается дождаться сентября, когда начнется полугодовой обратный отсчет. Продолжаем наблюдение.

Юлия Магера