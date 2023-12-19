Экономика

Псковский торг: на верблюде под кованой елкой

Сбитень to go, елка из яичных лотков, конкурс новогодней выпечки — посвященный рынкам проект «Псковский торг» изучил предновогодние ярмарки. Мы узнали мнение торговцев о новых домиках на улице Пушкина и выяснили, что в ближайшие выходные торговать хенд-мейдом в Пскове будут в четырех местах одновременно.

Терапия елкой

В эти выходные после трехлетнего перерыва возрождается ярмарка «ART-ель». Проведет ее городской Центр туризма и творческих индустрий в Доме Беклешова (ул. Георгиевская, 4). На волонтерских началах в организации ярмарки помогает маркетолог Ольга Банникова. Она рассказала, что внутри Центра развернется торговля сувенирами, а снаружи будут выставлены домики со снедью. Все два дня гостей ждет развлекательная программа, бесплатная лотерея и мастер-классы.

Свое название ярмарка будет оправдывать большим количеством елок. Пространство украсит кованое дерево — работа кузнеца Евгения Вагина. Когда-то кузнечную елку получил в качестве приза за лучшее оформление точки общепита ресторатор Андрей Филатов. Она станет символом возрождения ярмарки.

Елку из яичных упаковок уже смастерили на «Экобазе». Активисты экологического движения проведут мастер-классы по изготовлению сувениров и елочных игрушек из вторсырья.

Еще на одном мастер-классе под руководством Ольги Банниковой посетители ярмарки смогут пройти арт-терапию и создать собственную «Нейро-ART-ель».

Также в программе творческие номера, бесплатный розыгрыш изделий ручной работы, катание на верблюде и конкурс новогодней выпечки для всех желающих.

ПРОГРАММА

23 декабря, суббота

12:00-18:00 – работа ярмарки новогодних подарков и угощений.

12:00 – открытие ярмарки «ART-ель» 2023. Фольклорная группа «Скороморошина» с программой «Прокатилась горошина-перед вами…»

12:00-17:00 – катание на верблюде и коне от Псковского центра конного туризма.

12:00-14:00 – регистрация участников конкурса новогодней выпечки.

12:30-13:30 – коллектив «Звонница»: детская фольклорно-игровая программа «Истории Деда Мороза».

14:00-14:30 – подведение итогов конкурса новогодней выпечки, награждение победителей.

14:30 – розыгрыш призов среди участников и гостей праздника.

15:00-16:00 – коллективы «Славный городок», «Коляда», «Жарница»: спектакль «Мороз Иванович».

16:00-17:00 – народный ансамбль русской песни «Очелье».

17:00-17:30 – выступление школы танцев Casa Loca.

18:00 – окончание первого дня работы ярмарки.



24 декабря, воскресенье

12:00-18:00 – работа ярмарки новогодних подарков и угощений.

12:00-13:00 – мастер-класс от «Экобазы» по изготовлению снежинок и колокольчиков для эко-ёлки.

13:00-14:00 – мастер-классы по созданию новогодних украшений.

14:00 – розыгрыш призов среди участников и гостей праздника.

14:00-16:00 – арт-терапевтическая практика «Новогодняя перезагрузка» от Татьяны Лозиной (14+).

16:00-18:00 – арт-терапевтическое рисование «Нейро-ART-ель» от Ольги Банниковой (14+).

18:00 – окончание работы ярмарки.

С просьбой о проведении ярмарки на Ольгу Банникову вышли сами мастера после октябрьского Праздника псковского пирога.

«Пообещала, что сделаю, хотя работаю совсем в другом направлении, а это просто мое желание самовыразиться и помочь в этом другим, - говорит она. - Праздник пирога мы проводили в Центре туризма, он и на этот раз предоставил площадку. Возможно, в дальнейшем они займутся организацией самостоятельно».

Мастеров хватит на всех

В это же самое время купить подарки и деликатесы на праздничный стол можно будет на ярмарках в крупных торговых центрах. В субботу мастера соберутся в «ПИКе», а в воскресенье переместятся в «Акваполис». Любопытно, что в последние годы ремесленное творчество в Пскове получило такой импульс развития, что мастеров хватит на каждую площадку.

Одной из тех, кто выбрал ярмарку в ТЦ, стала мастер Анастасия Макарчук. На ее прилавке будут изделия в стиле скрапбукинг, новогодний декор, бальзамы для губ ручной работы, а еще натуральное мыло от мастерской «Мылолюбы», которое варит ее мама Любовь Макарчук.

«Так как творчество для меня больше хобби, готовиться к ярмарке я начинаю за пару месяцев, - рассказывает Анастасия. - Праздники — это всегда время подарков, а ручную работу ценят многие. Именно поэтому для мастеров Новый год — золотая пора. Я вот на ярмарках бываю не часто, в основном продаю изделия в сети, но перед Новым годом и 8 марта всегда выхожу на живую торговлю».

Мастер делится наблюдением. На подобных ярмарках все ищут чего-то особенного. И даже если не купят в этот раз, то присмотрятся, возьмут визитку и сделают заказ позже. Так что участие в ярмарке для мастера — не только продажа «здесь и сейчас», но и продвижение.

Магия воскресенья

Также в воскресенье, 24 декабря, в креативном пространстве «Лофт» с полудня до восьми вечера пройдет «Magic Market». Организаторы обещают новогоднюю ярмарку с участием «лучших локальных проектов нашего города и области», «незабываемую атмосферу праздника и волшебства», наличие вокруг «творческих и вдохновляющих людей». В программе праздничная торговля, лекции и мастер-классы.

«Наш маркет, - сообщают организаторы, - про дружбу, семейные ценности, качественно проведенное время, новые знакомства и объединения, про мечты и большие планы! А также про красоту, созданную жителями нашего города. Предлагаем замедлиться в этот день и впустить в свою жизнь магию!»

Вход на ярмарку свободный, а вот участие в активностях придется оплатить. Расписание мастер-классов и цены на них — в соцсетях «Лофта».

«Козырные места»

Уже работает ярмарка на улице Пушкина, где в этом году поставили новые домики. Споры об эстетике оставим специалистам, нас же больше интересует торговля. Несмотря на то, что официальное открытие еще не состоялось, и пока не каждый из 14 домиков заселен, в остальных прилавки полны.

На первый взгляд, самые «козырные» места — в крайних домиках с видом на Октябрьский проспект. Идем смотреть, что внутри. Правда, из-за сплошного остекления с первого раза и не поймешь, как получить доступ к товарам. Увидев наши метания вокруг сруба, продавец сдвигает окошко вбок.

«Обычно покупатели стучатся, - выглядывает на манер ведущей «В гостях у сказки» Елена Михайлова. - Хорошие домики, здесь тепло, есть обогрев. И от морозов спасает, и от дождя, от снега. В прошлом году мы в других стояли, все заметало, товар портился».

На ее прилавке деревянные изделия: корзиночки, шкатулочки, подсвечники. Вырезает на лазере муж-инженер, а она декорирует. Под заказ изделия рассылают по всей стране вплоть до Владивостока. Но и ярмарками не пренебрегают. Елена отвергает мнение, что на успешность торговли влияет место.

«Если человек придет на ярмарку, он все равно все домики обойдет, будет искать, что больше нравится, - говорит она на основе опыта. - С понедельника работаем, покупатели понемногу приходят, но основная торговля еще не началась. Обычно наиболее продуктивна последняя неделя».

Домик сняли на двоих с «Псковскими цукатами» — 20 декабря этой местной сладостью угощали гостей Дня Псковской области на ВДНХ. Но своего продавца у «растительных кондитеров» нет, так что Елена еще и подрабатывает на чужом товаре.

В другом домике нанялись продавать варенье, сбитень, чайные сборы и подарочные боксы на их основе Вероника и Ольга, студентки по виду. Говорят, когда нет покупателей, смотрят на смартфоне кино. Продукция на прилавке — дело рук Елены из Новоржева, нашей знакомой из выпуска про осеннюю ярмарку, на которой она кормила журналистов шишками.

Сколько может заработать продавец на ярмарке хенд-мейда? Ответ на этот вопрос висит на домике с колбасами. Объявление гласит, что продавцу готовы платить 1000 рублей за смену и 5% от продаж.

В этом году еды на улице Пушкина больше, чем сувениров. Сразу в нескольких лавочках можно купить концентрат сбитня для приготовления напитка на домашней кухне, а в одном домике готовят сбитень to go — на вынос. Есть сыры, пряники, всевозможное варенье и чайные сборы, фруктовые чипсы.

Словом, торговля перед наступающим по всему городу разворачивается нешуточная. Если у псковичей хватит денег, без подарка никто не останется.

Юлия Магера