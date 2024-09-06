Общество

Областная ярмарка «Осень-2024» состоится в Пскове 28 сентября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2024». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По традиции в ярмарке примут участие сельхозпредприятия переработки, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, районных потребительских обществ, а также мастеров народного творчества со всей области. Ожидается участие в ярмарке и гостей из Республики Беларусь.

Ранее был опубликован график проведения сельскохозяйственных ярмарок в муниципальных образованиях Псковской области.