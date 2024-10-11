Экономика

Карта сбита

В Псковском районе продолжаются комплексные кадастровые работы. На федеральные деньги целыми кварталами уточняется кадастровая карта, на ней выверяются границы каждого объекта, сам факт их наличия, идет поиск собственников. Для наиболее точного результата в воздух поднимают беспилотники, кадастровые инженеры получают на их использование специальные разрешения - настолько важна их работа. Каков ее результат и чем он полезен жителям муниципалитета, узнала Псковская Лента Новостей.

Больше и дешевле

Комплексные кадастровые работы в Псковском районе в этом году проводятся на территории 47 кадастровых кварталов. Работы ведутся уже четвертый год с нарастанием объемов. Если в 2021 году кварталов отработали всего 2, то после завершения нынешних работ их будет уже 92 во всех десяти поселениях. Кадастровая карта этих кварталов, конечно, и раньше не была белым пятном, но и подобающей точностью не обладала, а теперь оказывается накрепко сбитой.

«В пределах каждого квартала отрабатываются все объекты: земельные участки с их границами, здания с фактом их наличия или утраты, - говорит о сути работ глава Псковского района Наталья Федорова. - В результате мы получаем полностью актуальную кадастровую карту территории района».

Звучит как будто просто и может показаться даже скучным, но работы отнюдь непростые и чрезвычайно важные.

Их проведение требует максимальной тщательности от всех участников процесса. 47 кадастровых кварталов на этот год - это 2574 объекта на существующей карте. По итогу их число обязательно изменится, одни будут с карты стерты из-за физического отсутствия, другие, напротив, будут на нее нанесены.

На переднем краю работают кадастровые инженеры - подрядчики, выигравшие аукцион на заключение муниципального контракта. На их работе район здорово экономит. По рыночным расценкам средняя цена на кадастровые работы составляет 7-10 тысяч рублей за один объект, а при проведении комплексных кадастровых работ она снижается на порядок, до 700-800 рублей. Работы ведутся не только на муниципальной земле. «Комплексные» - то есть сплошные. В подавляющем большинстве объекты недвижимости находятся в частных руках. Каждый, кто хоть раз сталкивался с оформлением земли в частном порядке, знает, как это дорого и муторно. Во время проведения комплексных работ собственники для актуализации кадастровой карты не ходят по инстанциям и не платят ни копейки, все профинансировано из бюджета.

«Одним из условий предоставления субсидии является отбор кадастровых кварталов, расположенных на территории агломераций и прилегающих к ним муниципальных образований, - поясняет Оксана Халтурина, заместитель председателя областного комитета по управлению государственным имуществом. - Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации в нашем регионе такой агломерацией является Псков, а Псковский район - прилегающее муниципальное образование, вместе они составляют перспективный центр экономического роста».

Работы ведутся по госпрограмме «Национальная система пространственных данных», федеральный бюджет направляет по ней средства в областной, а региональное правительство через комитет по управлению государственным имуществом выделяет субсидию району. В этом году затраты составили чуть больше 1,8 млн рублей, на 1% работы софинансированы из местного бюджета, остальные средства федеральные. Не самые большие деньги по нынешним временам, но каков результат!

На карте и в реальности

Кадастровые инженеры, входя на местность, сопоставляют уже имеющуюся карту с реальностью. Не везде можно физически пройти, в этом случае помогают технологии. В небо поднимаются беспилотники. В регионе действует запрет на их использование, оно возможно только по специальному разрешению. И инженеры такое получают ввиду важности проводимых работ.

Еще один пласт работы ведется с документами в архиве и с людьми, живущими на конкретной территории, от глав поселений до собственников. Полученная информация помогает в установлении границ участков. Например, когда распадались колхозы и совхозы, их работники получали земельные паи. У многих свидетельство о выделении пая - единственное, что связывает с участком. Он может быть до сих пор не поставлен на кадастровый учет, то есть оформление не было завершено. Бывают и случаи изменения площади участка. Скажем, по документам у человека 15 соток, а обрабатывает он сильно меньше, и уже не поймешь, какая земля - твоя. Точно ясно это становится по результатам работы кадастровых инженеров.

Параллельно ведется работа по установлению правообладателей. Многие из них скрыты за туманом времени. Неизвестен хозяин - не на кого выставлять налоговые платежки. Но он есть! Исследование документов как часть комплексных кадастровых работ помогает вывести из тени землевладельцев - вот уже бывшие бесхозяйные земли становятся хозяйскими, а районный бюджет получает увеличение налоговой базы. Больше налогов - больше финансирование на дороги, школы, больницу, ЖКХ.

Проведение работ сопровождают специалисты управления Росреестра по Псковской области.

«Комплексные кадастровые работы - один из самых удобных и эффективных инструментов для уточнения границ земельных участков и исправления реестровых ошибок, - отмечает Анна Иванова, заместитель руководителя управления. - Одновременно уточняется большая группа смежных земельных участков, что значительно снижает риск земельных споров. Существенное повышение качества данных в Едином государственном реестре недвижимости необходимо для защиты прав собственности, формирования налоговой базы, совершенствования земельно-имущественных отношений и повышения инвестиционной привлекательности района».

Все изменения вносятся на кадастровую карту после утверждения на согласительной комиссии. В ее состав входят представители районной администрации, Росреестра, КУГИ, на заседания приглашаются главы поселений, свои предложения и замечания может внести любой гражданин. График работы комиссии публикуется на сайте района.

«Идет колоссальная работа с запредельной нагрузкой на районный комитет по имущественным отношениям, - дает оценку Наталья Федорова. - Однако она позволяет навести порядок. Благодаря ей мы четко знаем, где и что в районе находится. Работа сложная, но нужная и важная, надо ее продолжать. Работы у нас еще на пятилетку вперед».

На территории района 626 населенных пунктов. В первую очередь комплексные кадастровые работы проводятся там, где ранее было больше обращений и жалоб по земельным вопросам. Однако со временем они охватят территорию всего муниципалитета. Во всяком случае, по данным КУГИ, в следующем году они будут продолжены.

Юлия Магера