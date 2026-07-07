 
Экономика

Просрочка по общим долгам компаний достигла семи трлн рублей

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Просроченная задолженность российских компаний за год увеличилась на 18% и достигла рекордных семи триллионов рублей. Об этом говорится в докладе Росстата.

Изображение сгенерировано нейросетью

Наибольший объем просроченных обязательств перед поставщиками, подрядчиками и сотрудниками по итогам апреля пришелся на обрабатывающие производства — около 2,5 триллионов рублей. Следом идут сфера торговли с задолженностью почти 950 миллиардов рублей, добыча полезных ископаемых — около 800 миллиардов, а также строительство, где показатель превысил 320 миллиардов рублей.

Одной из ключевых причин роста задолженности остается высокая ставка. С начала года Банк России снизил ее лишь на 1,75 п.п. — до 14,25%. Как пояснил директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин, стоимость обслуживания долгов напрямую зависит от уровня ключевой: чем дороже заемные средства, тем сложнее бизнесу рефинансировать ранее привлеченные кредиты.

По словам эксперта, часть компаний в таких условиях вынуждена привлекать новые займы, чтобы погасить прежние обязательства. Это увеличивает долговую нагрузку и повышает риск формирования долговой спирали. Кроме того, к ключевой ставке привязан размер пеней за просрочку платежей, поэтому даже кратковременные задержки обходятся бизнесу значительно дороже.

Управляющий партнер BBNP Максим Барашев отметил, что на финансовые результаты компаний также влияют рост расходов на логистику, волатильность курса рубля и нестабильный потребительский спрос. В совокупности эти факторы увеличивают издержки бизнеса и снижают его прибыль, пишут «Известия».

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