«Дневной дозор»: Почему продукты продолжают дорожать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему роста цен на сельхозпродукцию. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Недавно председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о рекордном урожае, который собрали российские аграрии в 2024 году. Он заявил, что по большинству показателей доктрины продовольственной безопасности наблюдается положительная динамика. Россия обеспечивает себя: зерном, мясом, рыбой, сахаром, масложировой продукцией и картофелем. Не смотря на капризы погоды в этом году практически реализованы планы по овощам и бахчевым. Выросло и производство молока.
Помимо этого, премьер-министр отметил, что по итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей. Премьер-министр обратил внимание, что страна достигла таких показателей в условиях западных санкций.
Казалось бы, если сельхозпродукции собрали много, можно ожидать лояльной ценовой политики на доморощенные овощи, фрукты. Но не тут-то было! Даже летом, в сезон, овощи стоили дороже, чем зимой. Чем это объяснить?
Тем не менее по итогам 2023 года Россия вошла в тройку лидеров по объемам экспортируемой за границу агропродукции. А за шесть лет (с 18 по 23 год) суммарные объемы российского агроэкспорта увеличились в общей сложности на 25 миллионов тонн. Судя по всему Россия и дальше планирует наращивать экспорт сельхозпродукции «за бугор».
Так почему же наши местные овощи и фрукты продолжают дорожать? Из чего складывается цена на сельхозпродукцию? И ждать ли снижения цен? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Директор по развитию сельскохозяйственного производственного кооператива «Исса» Оксана Нани рассказала, что помимо урожая на ценообразование влияет множество факторов, и в ближайшее время снижения цен ждать не стоит.
Генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа» Виктор Гречин считает, что цены на продукцию АПК выросли незначительно, в пределах инфляции. А томаты и огурцы вовсе продаются по прошлогодним ценам. Основная причина роста цен - это увеличение стоимости на горюче-смазочные материалы и запчасти.
Нужно ждать роста цен, считает депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, ведь более 90% продукции производится крупными товарными хозяйствами, а они пользуются займами для модернизации производства. И в стоимость продукта уже заложена повышенная банковская ставка на кредиты. Помимо этого, всё вокруг также продолжает дорожать: свет, газ, рабочая сила, и все это в конечном итоге влияет на стоимость продукта.
Генеральный директор «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева отметила, что в Псковской области по сравнению с прошлым годом урожая собрали меньше, причина тому - дождь, который мешал уборочной кампании. А основные составляющие ценообразования мяса - это корма. На стоимость кормов же влияет множество факторов, таких как повышение цен на горюче-смазочные материалы, топливо, электричество, а также повышение заработной платы работникам. Также Ирина Толмачева отметила, что по сравнению с прошлым годом цены выросли незначительно.
Глава крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков рассказал, что на ценообразование влияет спрос, наличие или отсутствие товара, покупательская способность, качество продукции.
Исполняющий обязанности председателя комитета по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Александр Никандров сообщил, что урожай в этом году хороший, но не смотря на это цены снижаться не будут, это обусловлено тем, что себестоимость конечного продукта растет. Тем не менее по зерновым, картофелю и многим овощам цены держатся на уровне прошлого года.
Так что же получается, в Псковской области цены на сельхозпродукцию растут не быстрее, чем на любые другие товары и услуги? Комментаторы сходятся во мнении, что наряду с увеличением стоимости товаров, если верить статистике, растет и уровень заработной платы многих псковичей. Значит, и покупательская способность не уменьшается.
Ирина Донская