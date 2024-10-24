Экономика

«Дневной дозор»: Почему продукты продолжают дорожать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему роста цен на сельхозпродукцию. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Недавно председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о рекордном урожае, который собрали российские аграрии в 2024 году. Он заявил, что по большинству показателей доктрины продовольственной безопасности наблюдается положительная динамика. Россия обеспечивает себя: зерном, мясом, рыбой, сахаром, масложировой продукцией и картофелем. Не смотря на капризы погоды в этом году практически реализованы планы по овощам и бахчевым. Выросло и производство молока.

Помимо этого, премьер-министр отметил, что по итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей. Премьер-министр обратил внимание, что страна достигла таких показателей в условиях западных санкций.

Казалось бы, если сельхозпродукции собрали много, можно ожидать лояльной ценовой политики на доморощенные овощи, фрукты. Но не тут-то было! Даже летом, в сезон, овощи стоили дороже, чем зимой. Чем это объяснить?

Тем не менее по итогам 2023 года Россия вошла в тройку лидеров по объемам экспортируемой за границу агропродукции. А за шесть лет (с 18 по 23 год) суммарные объемы российского агроэкспорта увеличились в общей сложности на 25 миллионов тонн. Судя по всему Россия и дальше планирует наращивать экспорт сельхозпродукции «за бугор».

Так почему же наши местные овощи и фрукты продолжают дорожать? Из чего складывается цена на сельхозпродукцию? И ждать ли снижения цен? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Директор по развитию сельскохозяйственного производственного кооператива «Исса» Оксана Нани рассказала, что помимо урожая на ценообразование влияет множество факторов, и в ближайшее время снижения цен ждать не стоит.

«Я понимаю, что урожайность увеличилась, но увеличилась и себестоимость. На себестоимость, если мы даже говорим с вами про зерновые, влияет ряд факторов: это посевной материал, это рост цен на горюче-смазочные материалы (то есть на дизель в большей степени), удобрения, средства защиты растений. А также немаловажно, что у нас произошел рост процентной ставки по кредитам, что не может не сказаться на увеличении себестоимости и на удорожании продукции. Рост цен на электроэнергию. Если мы это все добавляем именно в растениеводство, что это расходы по растениеводству, соответственно, зерно, как часть кормов для животного, тоже дает повышение себестоимости именно произведенного одного литра молока или килограмма мяса. Кроме того, что кормовая база дорожает, сюда также добавляются вакцина, ветпрепараты, также ГСМ, семена и кредитная ставка, соответственно, когда увеличивается себестоимость, получается, увеличивается и цена,. Плюс переработчики добавляют еще дополнительную наценку. Не могу сказать, какие это будут в полной мере степени расходов, но мы можем сказать про упаковку, про доставку, про маркировку. Вот и получается такая конечная цена на полке».

Генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа» Виктор Гречин считает, что цены на продукцию АПК выросли незначительно, в пределах инфляции. А томаты и огурцы вовсе продаются по прошлогодним ценам. Основная причина роста цен - это увеличение стоимости на горюче-смазочные материалы и запчасти.

«Рост цен складывается за счет того, что выросли у нас цены на горючее, смазочные материалы, запчасти выросли в цене. Критичности я не вижу. На картофель цены увеличились примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, томаты на уровне прошлого года, огурцы на уровне прошлого года... По количеству - не меньше, чем было в прошлом году. По кормам: мы заготовили достаточное количество кормов, то есть и сено, и сенаж, и силос. По цене: в пределах инфляции цена. Дальше мы не видим, что будет продвижение цен вверх».

Нужно ждать роста цен, считает депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, ведь более 90% продукции производится крупными товарными хозяйствами, а они пользуются займами для модернизации производства. И в стоимость продукта уже заложена повышенная банковская ставка на кредиты. Помимо этого, всё вокруг также продолжает дорожать: свет, газ, рабочая сила, и все это в конечном итоге влияет на стоимость продукта.

«Ждать снижения цен не надо, надо ждать рост. Объясню, почему. На сегодняшний момент у нас более 90% продукции производят крупные товарные хозяйства, которые модернизировались, используя заимствованные денежные средства - это кредитные ресурсы, которые сейчас подорожали в огромные разы. Соответственно, если раньше производители могли получить кредиты до 5%, то сейчас они получают от 10% до коммерческих ставок. Коммерческая ставка - порядка 23%. Этот момент не может не отразиться на стоимости готовой продукции или сырья. Поэтому основные все-таки вещи, которые, мне кажется, влияют на ценообразование - это доступность оборотных средств. Плюс к этому подорожали электроэнергия и газ, которые тоже влияют на себестоимость продукции. Ну и, наверное, уровень зарплаты, потому что есть дефицит кадров, а их удержать можно только заработной платой».

Генеральный директор «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева отметила, что в Псковской области по сравнению с прошлым годом урожая собрали меньше, причина тому - дождь, который мешал уборочной кампании. А основные составляющие ценообразования мяса - это корма. На стоимость кормов же влияет множество факторов, таких как повышение цен на горюче-смазочные материалы, топливо, электричество, а также повышение заработной платы работникам. Также Ирина Толмачева отметила, что по сравнению с прошлым годом цены выросли незначительно.

«У нас урожайность даже чуть поменьше предыдущего года, но это в основном за счет дождливого августа, когда уборка была. Она шла медленными темпами, потому что дождя много не было, но он был постоянный, что не позволяло выходить на уборку. Конечно, в первую очередь, на себестоимость мяса влияет стоимость зерна, корма, а они уже в себя включают и ГСМ - дизельное топливо, электричество. И сотрудники хотят повышения зарплаты».

Глава крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков рассказал, что на ценообразование влияет спрос, наличие или отсутствие товара, покупательская способность, качество продукции.

«Мне как производителю необходимо покрыть свои расходы по себестоимости».

Исполняющий обязанности председателя комитета по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Александр Никандров сообщил, что урожай в этом году хороший, но не смотря на это цены снижаться не будут, это обусловлено тем, что себестоимость конечного продукта растет. Тем не менее по зерновым, картофелю и многим овощам цены держатся на уровне прошлого года.

«Будем говорить, что сегодня урожай у нас хороший, все в принципе уже подходит к завершению. Рост цен связан больше с себестоимостью, потому что у нас все дорожает и, соответственно, это отражается на конечной продукции. Но сейчас и федеральная монопольная служба держит эти вопросы на контроле, и правительство Российской Федерации. Большого роста цен, конечно, наверное, мы не ожидаем».

Так что же получается, в Псковской области цены на сельхозпродукцию растут не быстрее, чем на любые другие товары и услуги? Комментаторы сходятся во мнении, что наряду с увеличением стоимости товаров, если верить статистике, растет и уровень заработной платы многих псковичей. Значит, и покупательская способность не уменьшается.

Ирина Донская