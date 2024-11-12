Экономика

Александр Козловский принимает участие в обсуждении мер поддержки экотехнопарков в «Сколково»

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский принимает участие в выездном заседании Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры при поддержке «Сколково». Об этом Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

На заседании работает заместитель министра промышленности и торговли Иван Куликов, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, команда фонда «Сколково» и экспертное сообщество.

«С коллегами на площадке фонда обсуждаем эффективность действующих мер господдержки развития индустриальных парков, технопарков, экотехнопарков и кластеров. В фокусе будут и предложения по их совершенствованию», – сказал Александр Козловский.

«Сколково» — крупнейший инновационный центр России, который вносит вклад в укреплении национальной экономики и в выполнение задач президента России Владимира Путина по достижению технологического суверенитета.

«Инновационный центр "Сколково" для Экспертного совета — площадка новая. Но темы Минпромторга, связанные с развитием инфраструктурных инструментов поддержки отечественных производителей, мы рады обсуждать именно здесь. Уверен, дискуссия будет интересной и максимально полезной!» – добавил Александр Козловский.