Экономика

«Моглино» вошла в топ-10 национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России

Особая экономическая зона «Моглино» вошла в топ-10 VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России по итогам 2024 года. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в «Моглино», рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ России подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон в России – это инструмент выявления наиболее инвестиционно привлекательных ОЭЗ, которые придерживаются принципов ответственного инвестирования и предоставляют инвесторам оптимальные условия для успешной реализации проектов в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками.

Начиная с 2017 года, экспертный совет, в который входят представители органов государственной власти, экспертного и делового сообщества, финансово-кредитных организаций и институтов развития, ежегодно определяет наиболее привлекательные для инвесторов особых экономических зон.

В 2024 году эксперты оценили 33 особые экономические зоны из 27 регионов: 24 ОЭЗ промышленно-производственного типа, 7 ОЭЗ технико-внедренческого типа, 2 портовые особые экономические зоны.

«На фоне динамичных перемен в экономическом ландшафте национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ становится надежным и ежегодным ориентиром для инвесторов, стремящихся выбрать оптимальные условия для реализации проектов в России. Результаты рейтинга также ориентированы на работу региональных властей для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для бизнеса, в том числе разработки региональных мер поддержки», – отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.