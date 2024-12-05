Экономика

Число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» может вырасти до девяти

Открытие ряда предприятий планируется в Псковской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ожидается открытие ряда новых предприятий. Благодаря поддержке ИПР реализуются крупнейший в регионе животноводческий комплекс молочного направления в Бежаницком районе - 2222 фуражные коровы, плюс площадка для молодняка на 3443 головы, молочный животноводческий комплекс в Пушкиногорском районе -1200 голов и ещё два производства в особой экономической зоне «Моглино». Это «Скрининг-М», где будут производиться наборы для выявления наркотических веществ и «Исма Тех», которые будут заниматься переработкой специй и пряностей», - отметил губернатор.

Таким образом число выпускающих продукцию резидентов достигнет 9.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».