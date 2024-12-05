Экономика

Утверждена индивидуальная программа развития Псковской области

Утверждена индивидуальная программа развития Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы защитили индивидуальную программу развития. Сложности и риски были – начиная с того, что мы формально уже вышли из перечня регионов, особенно остро нуждающихся в помощи. Тем не менее, на этой неделе программы были утверждены для нескольких субъектов, в том числе, и для Псковской области», - сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что физическое получение регионом средств ещё требует немало кропотливой, системной, командной работы каждого. Вместе с тем многое уже делается. В частности, сохранён уровень расходных обязательств Псковской области в федеральных программах и проектах в размере 1%.

«Отмечу, что по умолчанию процент софинансирования уже в 2026 году должен вырасти до 7%. Поэтому это важнейшее достижение, которое для нас означает экономию порядка 1,5 млрд рублей в год», - заметил губернатор.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».