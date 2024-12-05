Экономика

Проекты на 37 млрд рублей взял в работу Фонд инвестразвития Псковской области в 2024 году

За текущий год Фонд инвестиционного развития Псковской области взял в работу 27 новых проектов с общим объёмом инвестиций в 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несколько слов о Фонде инвестиционного развития Псковской области. За 3 года (21-й, 22-й и 23-й) фонд взял на сопровождение инвестпроекты на общую сумму 30 млрд рублей. Мы сделали всё, чтобы нарастить динамику», - сказал губернатор.

В числе мер от отметил:

Принятие поправок в нормативно-правовое регулирование земельного вопроса, что существенно расширило возможности для потенциальных инвесторов;

Создание «зелёного коридора» для бизнеса, который снижает значительную часть бюрократической волокиты.

Проведение большой работы по расширению перечня инвестплощадок. Предложение на региональной инвестиционной карте увеличено со 160 до 230 объектов, и их число растёт.

«В результате только за текущий год фонд взял ещё 27 новых проектов с общим объёмом инвестиций в 37 млрд рублей. То есть за год наработал больше, чем за 3 предыдущих вместе взятых. В дополнение к этому наращиваем активность и возможности Регионального фонда развития промышленности», - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что при поддержке куратора Дениса Мантурова докапитализация фонда за год составила более 300 миллионов рублей, что составило почти 80% от капитализации фонда за все предыдущие годы.

«Такое решение позволило за один только год поддержать вдвое больше производственных проектов. Дальнейшая докапитализация запланирована в рамках ИПР, начиная с 2027 г. ещё на 400 млн. Другими словами, мы создали в Псковской области всю необходимую инфраструктуру для инвесторов, видим результаты и ожидаем ещё больший объём инвестиций в 2025 г. Все это будет способствовать увеличению доходов нашего бюджета в плановом периоде», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».