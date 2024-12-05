Проекты на 37 млрд рублей взял в работу Фонд инвестразвития Псковской области в 2024 году

За текущий год Фонд инвестиционного развития Псковской области взял в работу 27 новых проектов с общим объёмом инвестиций в 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Несколько слов о Фонде инвестиционного развития Псковской области. За 3 года (21-й, 22-й и 23-й) фонд взял на сопровождение инвестпроекты на общую сумму 30 млрд рублей. Мы сделали всё, чтобы нарастить динамику», - сказал губернатор.
В числе мер от отметил:
«В результате только за текущий год фонд взял ещё 27 новых проектов с общим объёмом инвестиций в 37 млрд рублей. То есть за год наработал больше, чем за 3 предыдущих вместе взятых. В дополнение к этому наращиваем активность и возможности Регионального фонда развития промышленности», - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что при поддержке куратора Дениса Мантурова докапитализация фонда за год составила более 300 миллионов рублей, что составило почти 80% от капитализации фонда за все предыдущие годы.
Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».