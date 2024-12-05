Экономика

Крупный стратегический инвестор планирует вложить до 200 млрд рублей в «Моглино»

Проект с размером инвестиций в 200 миллиардов рублей может появиться в Псковской области при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году анонсировал, что у нас есть большие планы по привлечению крупного стратегического инвестора к новой площадке "Моглино". Без углубления в детали могу сказать, что мы получили поддержку президента. Потенциально это может принести до 200 млрд рублей инвестиций», - отметил губернатор.

Он добавил, что это сложный долгосрочный проект, который качественным образом отразится на наполнении бюджета Псковской области.

«Без индивидуальной программы развития, без "Моглино" в их текущем виде это было бы в принципе невозможно», - подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».