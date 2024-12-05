Экономика

Госдолг Псковской области сократился до 55,8%

Госдолг Псковской области сократился до 55,8%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Расходы запланированы с дефицитом в 3,3 миллиарда рублей или 10% налоговых и неналоговых доходов. Госдолг на 1 января 2025 года при этом составит 55,8%. На начало 2017 года он составлял почти 100%», - отметил губернатор.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».